Prva stavka na New York Timesu v več kot 40 letih

Zaposleni pri znamenitem ameriškem časniku New York Times so danes minuto čez polnoč pričeli z enodnevno stavko. Odločitev o prvi takšni delavski akciji v več kot 40 letih je bila sprejeta po tem, ko uprava s sindikatom ni uspela skleniti dogovora o ustreznem zvišanju plač in več ostalih zadevah, zaradi česar je 1100 zaposlenih prekinilo z delom.

Obstoječa kolektivna pogodba je bila v veljavi do marca 2021. Odtlej sta uprava in sindikat opravila okoli 40 sestankov, a se nista uspela dogovoriti glede določb nove pogodbe, piše New York Times.

Sindikat je v sredo zvečer vodilne predstavnike New York Timesa obtožil, da se ne pogajajo v dobri veri. V izjavi je sindikat, ki zastopa okoli 1450 delavcev časnika, upravi očital, da njeni plačni predlogi zaostajajo za inflacijo in povprečno rastjo plač v ZDA.

Ob koncu lanskega leta je bilo pri liberalnem časniku zaposlenih okoli 5000 ljudi, od tega več kot 2000 v novinarski vlogi, navaja britanski BBC.

Uslužbenci New York Timesa pa ne stavkajo zgolj zaradi plač. Z upravo se namreč niso uskladili niti glede zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja, prav tako pa ostajajo odprta vprašanja glede dela od doma in sistema ocenjevanja, za katerega je sindikat ugotovil, da je diskriminatoren do afroameriških in latinskoameriških zaposlenih.

V ZDA se medijske hiše soočajo s padcem oglaševalskih prihodkov, zaradi česar so v preteklih tednih mediji, kot so CNN, BuzzFeed in časniki iz verige Gannett, pričeli z odpuščanji. Pri sindikatu, ki zastopa zaposlene pri New York Timesu, sicer poudarjajo, da ta liberalni časnik posluje dobro.

Novinarji tega 171 let starega časopisa le redko stavkajo. Nazadnje je tam celodnevna stavka potekala leta 1981, zaradi ustavitve dela pa tiskana izdaja nazadnje ni izšla leta 1978, ko so zaposleni stavkali 88 dni.

Sindikat je za danes popoldan napovedal protestni shod pred sedežem časnika v New Yorku.