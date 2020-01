Prve aretacije v povezavi s sestrelitvijo ukrajinskega letala

FOTO: Social Media via Reuters

FOTO: Valentyn Ogirenko/Reuters

Iranska oblast je danes sporočila, da so v povezavi s sestrelitvijo ukrajinskega potniškega letala aretirali nekaj ljudi. Letalo je prejšnji teden nekaj minut po vzletu s teheranskega letališča po pomoti sestrelila iranska revolucionarna garda, pri čemer je umrlo vseh 176 ljudi na krovu , večinoma iranskih in kanadskih državljanov.»Opravljene so bile obsežne preiskave in nekaj ljudi je bilo aretiranih,« je na novinarski konferenci sporočil tiskovni predstavnik iranskega pravosodjaKoliko ljudi so aretirali, ni razkril.To so prve aretacije v povezavi s sestrelitvijo letala ukrajinskega prevoznika Ukraine International Airlines prejšnjo sredo. Iranska oblast je sprva zanikala trditve zahodnih držav, da je bilo letalo sestreljeno , v soboto pa priznala, da ga je sestrelila njihova raketa. Poveljnik letalskih sil revolucionarne garde generalje prevzel polno odgovornost za sestrelitev in dodal, da je častnik, ki je izstrelil raketo, deloval samostojno.Iranski predsednikje danes dejal, da morajo biti vsi odgovorni za tragedijo kaznovani. »Za naše ljudi je pri tem incidentu zelo pomembno, da se bodo vsi, ki so naredili napako ali pa so bili malomarni na vseh ravneh, soočili s pravico,« je poudaril v govoru. »Vsi, ki bi morali biti kaznovani, morajo biti kaznovani.«»Pravosodje mora ustanoviti posebno sodišče s sodnikom na visokem položaju in desetinami strokovnjakov. Ves svet bo spremljal,« je še dejal iranski predsednik.Iranska oblast je pod vse večjim mednarodnim pritiskom, naj zagotovijo celovito in transparentno preiskavo tragedije, pritisk pa krepi tudi iranska javnost. V državi namreč že tri dni potekajo protesti zaradi sestrelitve letala, na katerih protestniki oblast obtožujejo prikrivanja sestrelitve in zahtevajo odstop odgovornih.