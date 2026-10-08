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    Svet

    Prve besede Christe Pike po neuspeli usmrtitvi: »Kje sem?« in »kdo ste?«

    Zbudila se je jezna in zmedena, je povedal odvetnik. Ali namerava država določiti nov datum usmrtitve, namestnik generalnega državnega pravobranilca ne ve.
    Randy Spivey na včerajšnji novinarski konferenci. FOTO: Seth Herald/Reuters
    Galerija
    Randy Spivey na včerajšnji novinarski konferenci. FOTO: Seth Herald/Reuters
    R. I.
    8. 10. 2026 | 06:58
    8. 10. 2026 | 06:58
    6:42
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    Christa Pike, na smrt obsojena ameriška morilka, ki je v javnosti pozornost vzbudila po ponesrečenem poskusu usmrtitve, je  pri zavesti in govori, so sporočili njeni odvetniki. Petdesetletnica, ki je konec septembra preživela več smrtonosnih odmerkov strupa, čeprav običajno ubije že eden, se je po neuspešnem poskusu usmrtitve v bolnišnici zbudila »jezna in zmedena«, je povedal njen odvetnik. Po neuspešni usmrtitvi je sicer guverner zvezne države Tennessee Bill Lee  do konca leta ustavil vse usmrtitve. 

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    Zakaj pentobarbital pri usmrtitvi Christe Pike ni učinkoval

    »Kje sem?« in »kdo ste?«, sta bili njeni prvi besedi po tem, ko se je zbudila, je na novinarski konferenci povedal njen odvetnik Randy Spivey, poroča BBC.

    Po navedbah strokovnjakov in njenih odvetnikov doslej ni znanega primera, da bi obsojenec preživel usmrtitev s smrtonosno injekcijo in nato okreval. Sodišče je v sredo zvezni državi Tennessee odredilo, da mora ohraniti vse dokaze, povezane z neuspešno usmrtitvijo.

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    Ameriške smrtne kazni pod drobnogledom

    Priklenjena na bolniško posteljo

    Petdesetletna Christe Pike je še vedno v intenzivni zdravstveni oskrbi, njene roke in noge pa so priklenjene na bolniško posteljo, so njeni odvetniki povedali na novinarski konferenci po sredinem sodnem zaslišanju.

    Njen odvetnik je dejal, da je njena odvetniška ekipa več dni verjela, da je pri njej nastopila možganska smrt, in pričakovala, da jo bodo vsak trenutek odklopili z naprav za ohranjanje življenjskih funkcij. Toda v torek je na presenečenje vseh začela govoriti.

    Poskusa usmrtitve se spominja le deloma. Po besedah odvetnika je članom ekipe, ki je izvajala usmrtitev, celo pomagala najti veno na svoji roki, med vbrizgavanjem smrtonosnega sredstva pa je bila prijazna in vljudna.

    Nato se je zbudila v bolnišnici, s cevko v grlu in obkrožena z neznanimi ljudmi. Obe roki ima zdaj po odvetnikovih besedah »zelo otečeni«.

    »Ne vemo, kakšne posledice bo vse to pustilo na njenem duševnem zdravju,« je dejal. Dodal je še, kot njegove besede povzema BBC, da ima v eni od rok tudi krvni strdek, da je zbolela za pljučnico in da ne more požirati. BBC sicer opozarja, da je veliko trditev takšnih, da jih ne morejo neodvisno preveriti.

    FOTO: AFP
    FOTO: AFP

    Christa Pike je bila stara 18 let, ko sta s takratnim fantom Tadarylom Shippom leta 1995 pretepla, mučila in ubila 19-letno Colleen Slemmer.

    Spoznala sta jo v programu poklicnega usposabljanja za mladostnike z vedenjskimi in drugimi težavami. Shipp je bil v času umora star 17 let, zato mu zaradi mladoletnosti ni bilo mogoče izreči smrtne kazni. Še vedno prestaja zaporno kazen.

    Christa je bila zaradi umora obsojena na smrt. 30. septembra v ameriški zvezni državi Tennessee preživela dva odmerka smrtonosne injekcije.

    Preživela dva odmerka smrtonosnega sredstva

    Christa Pike naj bi bila edina oseba, ki je doslej preživela poskus usmrtitve s smrtonosno injekcijo. Ko je po dveh odmerkih pentobarbitala postalo jasno, da ne bo umrla, so jo prepeljali v bolnišnico. Tam je več dni ostala nezavestna, medtem ko je zdravstveno osebje iz njenega telesa odstranjevalo oziroma pospeševalo izločanje vbrizgane kemične snovi.

    V sredo so se odvetniki udeležili nujnega sodnega zaslišanja, na katerem je njena pravna ekipa zahtevala ohranitev vseh dokazov o neuspelem poskusu usmrtitve. Ti dokazi bi lahko bili podlaga za prihodnjo tožbo proti zvezni državi.

    Luke Ihnen, eden od odvetnikov 50-letnice, je zaslišanje začel z opisom ovir, ki so pravni ekipi oteževale komunikacijo s klientko. »Do včeraj je bila naša klientka nezavestna in ni mogla komunicirati,« je povedal sodnici I'Ashei Myles. Zdaj je po njegovih besedah »sposobna omejene verbalne komunikacije«.

    Luke Ihnen. FOTO: George Walker/Reuters
    Luke Ihnen. FOTO: George Walker/Reuters

    Namestnik generalnega državnega pravobranilca Tennesseeja Will Ayers je opozoril na »nenavaden procesni položaj«, s čimer se je strinjala tudi sodnica. Trdil je, da nujna sodna zahteva ni potrebna, saj je država že sicer dolžna hraniti dokaze.

    Kljub temu je sodnica Myles odredila, da je treba »ohraniti in ustrezno shraniti vse, kar je bilo v prostoru, kjer je potekala usmrtitev«. To vključuje infuzijske cevke in brizge, pa tudi odpadni material, kot so embalaža, priložena navodila in oznake.

    Dokumentacija o psihičnem stanju

    Sodnica je zahtevala tudi dokumentacijo o psihičnem stanju obsojenke pred poskusom usmrtitve 30. septembra, med njim in po njem.

    Državnim predstavnikom je naročila, naj bodo »še posebno previdni«, da ne bi izgubili ali po pomoti izbrisali informacij, ki bi lahko bile pomembne za primer.

    Luke Ihnen. FOTO: Seth Heral/Reuters
    Luke Ihnen. FOTO: Seth Heral/Reuters

    Nov datum usmrtitve?

    Ko ga je sodnica vprašala, ali namerava Tennessee določiti nov datum usmrtitve Christe Pike, je Ayers odgovoril, da tega ne ve.

    Guverner Tennesseeja Bill Lee je odredil začasno ustavitev vseh usmrtitev v zvezni državi do konca leta in dejal, da želi odgovore o tem, kaj je šlo narobe. Vodja državne uprave za izvrševanje kazenskih sankcij je po neuspešni usmrtitvi napovedal odstop.

    Odvetniki zahtevajo neoviran dostop do obsojenke

    Ihnen je sodnico zaprosil, naj 50-letnico omogoči dostop do telefona, da bo lahko poklicala svoje odvetnike, pravni ekipi pa zagotovi »stalen in čim manj omejen dostop« do nje.

    Odvetnik je zahteval tudi, da mora oddelek za izvrševanje kazenskih sankcij Tennesseeja njegovo ekipo najmanj 48 ur vnaprej obvestiti o morebitni premestitvi 50-letne obsojenke iz bolnišnice v katero koli državno bolnišnico ali drugo ustanovo pod državnim upravljanjem.

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    Christa PikeZDAusmrtitevodvetniksmrtna kazenRandy Spivey

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