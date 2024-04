Prvemu nekdanjemu predsedniku ZDA grozijo rešetke

Z izjavo tožilstva se je na sodišču newyorškega Manhattna začel osrednji del procesa proti nekdanjemu predsedniku Donaldu Trumpu. Pomočnik manhattanskega tožilca Matthew Colangelo je ponovnega vodilnega republikanskega predsedniškega kandidata obtožil kriminalne sheme za skorumpiranje predsedniških volitev 2016. »Zaroto je prikril z laganjem o poslovnih evidencah.«

Sodnik Juan Merchan je dovolil omenjanje newyorške zasebne tožbe kolumnistke E.Jean Carroll, ki je Trumpa zaradi zanikanja posilstva iz sredine devetdesetih let minulega stoletja obtožila obrekovanja, pa tudi razvpito izjavo iz leta 2005 voditelju oddaje »Access Hollywood« Billyju Bushu »zagrabi jih za mucko«.

Ta naj bi kazala njegov odnos do žensk. Trump je že med vstopanjem v sodišče zavrnil obtožbe: »Preden začnemo z vsemi temi Bidnovimi procesi, bi rad povedal, da gre za vmešavanje v volitve. Zelo je nepravično!« Tožilstvo je nasprotno prepričano, da je prvi nekdanji predsednik ZDA v kazenskem procesu ponarejal dokumente o plačilu za molk porno zvezdnice Stormy Daniels ter si za to zasluži do štiri leta zapora.

Trumpov odvetnik Michael Cohen je porno zvezdnici Stephanie Clifford, bolj znani kot Stormy Daniels, plačal 130 tisoč dolarjev. Foto Lucas Jackson/Reuters

Manhattanski proces je le eden od številnih, ki so jih proti prejšnjemu republikanskemu predsedniku sprožili demokratski tožilci, a morda edini, pri katerem prizivi končno odločitev ne bodo prestavili na čas po novembrskih predsedniških volitvah. 34 točk domnevnega poneverjanja dokumentov je število nakazil na račun nekdanjega Trumpovega odvetnika Michaela Cohena, ki je med predvolilno kampanjo 2016 Stormy Daniels za molk o domnevni aferi iz leta 2006 plačal 130 tisoč dolarjev. Prek tabloidne revije National Enquirer je 150 tisoč dolarjev prejela nekdanja Playboyeva zajčica Karen McDougal, ki naj bi bila v istem času več mesecev Trumpova ljubica, in prva priča tožilstva naj bi bil prav nekdanji založnik David Pecker. Če bo prišel na vrsto, ker bodo zaradi zobobola enega od porotnikov proces zaključili predčasno.

Nekdanji Trumpov odvetnik Michael Cohen je glavna priča tožilstva. Foto Eduardo Munoz/Reuters

Ta naj bi med predvolilno kampanjo 2016 tedanjega Cohena opozoril na načrte Stormy Daniels za objavo domnevne afere, prek svojega podjetja pa naj bi plačal tudi odškodnino vratarju newyorškega nebotičnika Trump Tower za molk o domnevnem Trumpovem nezakonskem otroku.

Plačevanje za molk v ZDA ni kaznivo in se z lepšim imenom imenuje pogodba o zaupnosti, manhattanski tožilec Alvin Bragg pa je plačila Stephanie Clifford, kot se v resnici imenuje Stormy Daniels, povezal s sredstvi za predvolilno kampanjo. Brez tega bi veljala le za prekršek in še to zastarel, veljavnost so lahko podaljšali le zaradi pandemije covida-19.

več sledi