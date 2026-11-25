Odmevna aretacija bošnjaškega vojnega heroja in haaškega obtoženca Naserja Orića kaže, da je država uspešno preprečila poskus korupcije v pravosodju. Obenem je ta zgodba znova spomnila, kako navzven sprti politiki in kriminalci različnih narodnosti v Bosni in Hercegovini v varnem zavetju zasebnosti odlično in učinkovito sodelujejo. V Bosni in Hercegovini odmeva aretacija vojnega poveljnika iz Srebrenice Naserja Orića, ker je odigral glavno vlogo pri skrivanju večkrat obsojenega kriminalca Đorđeja Ždraleja, ki je obtožen poskusa umora svojega nekdanjega varnostnika Koste Pandurevića. Naser Orić je srbskega prijatelja Ždraleja pred policijskim pregonom dalj časa skrival na svojem posestvu, zalomilo se mu je, ko je Pandureviću izročil 100.000 konvertibilnih mark (51.000 evrov) podkupnine, da ...