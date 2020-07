Prvi Hongkonžan obtožen terorizma po novem varnostnem zakonu

Sankcije ZDA in zaskrbljeni evropski ministri

Po tem, ko je konec prejšnjega meseca stalni komite ljudskega kongresa LR Kitajske sprejel nov varnostni zakon za Hongkong , je bil danes po novem zakonu obtožen prvi Hongkonžan. Moški, ki je med današnjim protestom z napisom »Osvobodimo Hongkong!« z motorjem zapeljal v policiste, je obtožen terorizma in separatizma.Poleg motorista je bil aretiran tudi moški, ki je osumljen, da je na protestih proti varnostnemu zakonu v sredo z nožem zabodel policista, poroča novičarska agencija Reuters.Številne zahodne države so do sprejetja zakona kritične. Združeno kraljestvo, nekdanji kolonizator Hongkonga, je trem milijonom Hongkonžanov, ki so nekdaj imeli status njegovih prekomorskih državljanov, omogočilo pridobitev britanskega državljanstva . To, da je komite Kitajske sprejel zakon za Hongkong, namreč predstavlja kršitev dogovora, pod katerim je Združeno kraljestvo kolonijo leta 1997 vrnilo matični domovini Kitajski.Kritične so tudi ZDA, kjer sta predstavniški dom in senat potrdila zakon, ki uvaja sankcije proti bankam, ki poslujejo s kitajskimi uradniki, vpletenimi v sprejemanje zakona (zakon sicer še čaka na podpis amerišega predsednika). Hongkong bo tema pogovora tudi na naslednjem srečanju evropskih zunanjih ministrov.Novi zakon o nacionalni varnosti za Hongkong sicer prepoveduje delovanje, katerega cilji so odcepitev, subverzija, terorizem in sodelovanje s tujimi silami, ki ogrožajo nacionalno varnost. Gre torej za delovanje, ki ga prepovedujejo tudi vse do sprejetja zakona kritične države. Najvišja zagrožena kazen je dosmrtna ječa.