Prvi iranski tanker je priplul v Venezuelo

It seems that the Iranian-flagged oil/chem tanker FORTUNE, carrying gasoline to Venezuela, has now officially entered Venezuela's Exclusive Economic Zone (EEZ).#OOTT #Venezuela #Iran pic.twitter.com/H4cAQZ3dcg

— TankerTrackers.com, Inc.⚓️ (@TankerTrackers) May 23, 2020

Prvi izmed petih tankerjev, ki v Venezuelo prinašajo iransko gorivo, je v spremstvu venezuelskih oboroženih sil nemoteno prispel v venezuelske vode. Ostali štirje tankerji, ki prinašajo pošiljko poldrugega milijona sodčkov goriva, bodo na cilj prispeli v kratkem. ZDA so sicer v preteklih dneh v Karibsko morje poslale več vojaških ladji, saj sodelovanju med dvema državama – obe sta na udaru sankcij ZDA –, ostro nasprotujejo.Pošiljka nafte je povzročila zaostritev v že tako skrajno napetih odnosih med ZDA na eni ter Venezuelo in Iranom na drugi strani. Tiskovna agencija Reuters je navajala, da ZDA zaradi pošiljke razmišljajo o ukrepih, Iranski predsednikpa je poudaril, da bi bilo ameriško oviranje iranskih tankerjev nezakonito in oblika piratstva ter zagrozil, da bo v tem primeru Iran odgovoril s protiukrepi.Zaradi sankcij ZDA sicer naftno bogati Venezueli primanjkuje kemikalij in rezervnih delov, nujno potrebnih pri naftni rafineriji, težave z energetiko pa še dodatno zaostrujejo pogoste sabotaže v elektrarnah, ki jih domnevno izvajajo nasprotniki socialistične vladeZDA na vse mogoče načine poskušajo onemogočiti venezuelsko vlado, ki ni po godu njihovim interesom v regiji. Le nekaj tednov nazaj so venezuelske varnostne sile ustavile poskus državnega udara , ki ga je organiziralo ameriško podjetje Silvercorp. Podobno je tudi Iran trn v peti ameriškim interesom na Bližnjem vzhodu, zaradi česar so v začetku leta ZDA izvedle atentat na iranskega generala