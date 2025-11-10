Prvi korak h koncu najdaljše blokade doslej

V nadaljevanju preberite:

Republikanci so obljubili, da se bodo o usodi reforme zdravstvenega zavarovanja, sprejete med mandatom nekdanjega predsednika Baracka Obame, pogovarjali po koncu blokade dela vlade. Razprava bo zelo težavna tudi brez republikanskih očitkov, da so demokratsko vodene zvezne države velik del zveznih sredstev za zdravstvena zavarovanja namenile nezakonitim priseljencem. V nasprotju z obljubami je Obamacare vse dražji, nanj letijo tudi kritike, da se je tako poslabšala kakovost zdravstva.