FOTO:Prvi korak na poti, dolgi 200 milijonov kilometrov

»Dober popotnik nima trdno določenih načrtov pa tudi ne namena, da bi nekam prispel.« Oh, kako so te besede starodavnega modreca Laozija primerne v današnjem trenutku! Poslušam ljudi okoli sebe, kako načrtujejo potovanja, nekateri pa tudi že brskajo po spletnih ponudbah aranžmajev za Antarktiko.Prepričani so, da se bo do decembra letos ali januarja prihodnje leto dalo z letali potovati celo do tako oddaljenih krajev. In takrat je tam poletje. Izlegajo se majhni pingvini in rojeva se nova generacija tjulnjev, tako da turistične agencije že ponujajo aranžmaje za eno najbolj oddaljenih točk na planetu. Poleg tjulnjev in pingvinov, ...