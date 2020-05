Prvi korak v novo normalnost

Rahljanje ukrepov za zdaj ne velja za Avtonomno skupnost Madrid. Foto: Pierre-Philippe Marcou/Afp



Nekateri še na začetku

Če je normalna, ni nova, in če je nova, ni normalna, je o pandemičnem oksimoronu v El Paísu zapisal pisatelj in kolumnist. In vendar je polovica Špancev danes vstopila v prvo od treh faz, ki naj bi eno najhuje prizadetih držav zaradi novega koronavirusa vodile v novo normalnost.Pritisk na španski zdravstveni sistem se umirja, navzdol sta se obrnili krivulji novih okužb in smrtnih primerov. V nedeljo je covid-19 vzel 123 življenj, dan prej 143, kar je najmanj od sredine marca in občutno manj kot na vrhuncu epidemije, ko je v 24 urah umrlo 950 ljudi. Zmanjšuje se tudi število novih odkritih primerov, ki je v nedeljo, kot so danes sporočili z ministrstva za zdravje, zdrsnilo na 373. A kljub temu so razlike med posameznimi regijami prevelike, da bi celotna država prešla v prvo fazo rahljanja ukrepov. Ta je včeraj začela veljati za dobro polovico od 47 milijonov državljanov.V regijah, kjer so epidemiološki trendi ugodni in to dovoljujejo zdravstvene zmogljivosti, je od začetka tedna dovoljeno druženje v skupinah do deset ljudi, ob upoštevanju varnostnih priporočil in v polovičnem obsegu lahko goste na terasah ponovno sprejemajo bari in restavracije, vrata pa so po skoraj dveh mesecih spet odprli muzeji (tretjina dovoljenega števila obiskovalcev) in hoteli (prepovedano je zadrževanje v skupnih prostorih).Gibanje je v prvi fazi, v katero so med drugim vstopili Galicija, Baskija ter deli Andaluzije in Katalonije, že pred tem pa nekateri otoki, omejeno na province. Sprehodi, tek in druge podobne aktivnosti na prostem so še naprej dovoljeni le v določenih delih dneva glede na starostne skupine. Zaprte ostajajo trgovine v nakupovalnih središčih, obratovati pa so lahko začele vse druge poslovalnice, manjše od 400 kvadratnih metrov.Rahljanje ukrepov za zdaj ne velja za najbolj prizadete dele Španije: Avtonomno skupnost Madrid (8683 mrtvih, 69.730 okuženih) in del Katalonije (5555 mrtvih in 56.450 okuženih), v fazi 0 pa med drugim ostajajo še Valencia, Málaga in Granada, kar je sprožilo nemalo negodovanja regionalnih vlad. »To je velik udarec za ekonomijo,« je za El Mundo komentirala razmere predsednica MadridaV najboljšem primeru bo večstopenjski načrt sproščanja ukrepov, ki so bili v Španiji med najstrožjimi, trajal šest tednov, vlada pa si želi, da bi celotna država v novo normalnost vstopila ne kasneje kot v dveh mesecih. »Izkazati se moramo kot preudarni, odgovorni in previdni,« je državljane pozvala govornica vlade in ministrica za finance