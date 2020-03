Prvi primer okužbe tudi v Gorici

Preberite še: Vse, kar morate vedeti o novem koronavirusu

V Južni Koreji, ki je po številu okužb na drugem mestu, so danes zabeležili 376 novih primerov, skupaj že 3526. FOTO: AFP

Prve okužbe na Irskem in v Luksemburgu

Kar 90 odstotkov vseh okužb v Južni Koreji je je v mestu Daegu. Umrlo je 17 ljudi. FOTO: AFP

V italijanski deželi Furlanija - Julijska krajina so zabeležili prvi primer okužbe z novim koronavirusom , poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Pri osebi iz Gorice so opravili dva testa, oba sta bila pozitivna. Oseba je v karanteni doma in nima hujših zdravstvenih težav.Kot na spletni strani poroča tržaški časnik Il Piccolo, gre za petdesetletnika iz Gorice, ki naj bi se okužil v bolnišnici v Trevisu, kjer je bil na obisku pri sorodniku.Po obisku v bolnišnici naj bi bil v stiku z najmanj šestimi osebami, zaenkrat pa nobena od njih nima simptomov okužbe z novim koronavirusom. Za vse osebe so odredili izolacijo, še poroča Il Piccolo.V Italiji je sicer število okuženih že preseglo 1000, 29 ljudi je umrlo. Največ okuženih je v deželah Lombardija, Benečija (Veneto) in Emilija - Romanja, v FJK pa je to prvi znani primer okužbe. Tam so sicer napovedali, da bodo v ponedeljek po tednu dni znova odprli šole in univerze.Prva primera so v soboto potrdili na Irskem in v Luksemburgu. Iz Avstralije medtem poročajo o prvi smrtni žrtvi. Skupaj se je število okuženih po svetu do zdaj povzpelo na skoraj 87.000, umrlo je 2979 ljudi, več kot 42.300 pa jih je ozdravelo.Na Kitajskem, kjer se epidemija zadnje dni umirja, so danes potrdili 573 novih primerov okužb ter 35 novih smrtnih žrtev. Skupaj je v tej državi, kjer se je izbruh začel, za novo boleznijo covid-19 umrlo 2870 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.V Južni Koreji, ki je po številu okužb na drugem mestu, so danes zabeležili 376 novih primerov, skupaj že 3526. Kar 90 odstotkov vseh okužb je v mestu Daegu. Umrlo je 17 ljudi.