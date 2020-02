Prvi primer ponovnega obolenja zaradi koronavirusa po okrevanju

Mikroskopska povečava prve okužbe z boleznijo covid-19 v ZDA. FOTO: AFP

Strah, da te dejstvo, da si bolezen covid-19 prebolel, ne ščiti pred njeno ponovitvijo, se, kaže, uresničuje. Z Japonske poročajo o turistični vodnici, stari nekaj čez 40 let, ki je bolezen prebolela, a je znova zbolela.Pri njej so okužbo prvič potrdili 29. januarja, po okrevanju pa so jo odpustili. 6. februarja je bil test negativen.Kot so zdaj objavili zdravstveni delavci v Osaki, je bila vodnica že drugič pozitivna na koronavirus v enem mesecu. Prvič se je okužila pri delu s turisti iz Wuhana, pred nekaj dnevi pa je znova začutila slabost in zdravstveni delavci so pri njej znova potrdili koronavirus. Kot so sporočili iz bolnišnice, je bila v času od okrevanja dalje doma in ni imela stikov z drugimi osebami.Kot piše Guardian, so tudi Kitajci že potrdili primere ponovne okužbe.»Ko si enkrat okužen, lahko ostane okužba latentna in z minimalnimi znaki, poslabša pa se, če znova najde pot do pljuč,« je možnost ponovnega izbruha bolezni komentiral, profesor na medicinski fakulteti newyorške univerze.