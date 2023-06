Prvi sin Hunter Biden priznava krivdo

Sin demokratskega predsednika Joeja Bidna Hunter je priznal krivdo za davčna prekrška ter se je zaradi prikrivanja odvisnosti od mamil pred nakupom strelnega orožja pogodil s tožilstvom. Za republikance in številne druge Američane je to le tlesk po prstih prvega sina, ki ga republikanci obtožujejo milijonskega prodajanja vpliva nekdanjega podpredsednika ZDA.

Tožilec Hunterjeve domače zvezne države Delaware je »namerni neplačili zvezne dohodnine« označil za prekrška ter mu bolj ali manj odpustil nakup pištole brez navajanja odvisnosti od mamil, zato se 53-letnemu prvemu ameriškemu sinu najbrž ni treba bati zapora. Verjetno pogojno kazen mora potrditi še sodnik, a je po medijskih informacijah hollywoodski odvetnik Kevin Morris v Hunterjevem imenu že plačal več kot dva milijona dolarjev zapadlih davčnih plačil.

Na desni strani ameriškega političnega odra že vrvi od obtožb dvotirne pravice. Republikanski senator Chuck Grassley je že prej spraševal, ali je preiskava v Delawaru upoštevala tudi obtožbe domnevnega podkupovanja Hunterja in Joeja Bidna iz ukrajinskega podjetja Burisma, vsakega s petimi milijoni dolarjev v času Joejevega delovanja kor podpredsednik administracije Baracka Obama. Nekdanji republikanski predsednik Donald Trump pa je napovedoval blago kazen za Hunterja, da bi tako opravičili pravosodne akcije proti njemu.

Joe in Hunter Biden. FOTO: Andrew Caballero-reynolds/Afp

Prepirov o tem v razdeljenih ZDA bo še veliko, delawarski proces pa najbrž odstranjuje zadnje dvome o avtentičnosti prenosnega računalnika, ki ga je Hunter leta 2019 pozabil v wilmingtonski popravljalnici. Podatki o veliko višjih dohodkih od prijavljenih in strelnem orožju so bili namreč navedeni tudi tam, skupaj s številnimi posnetki Hunterjeve odvisnosti od mamil in prostitucije. 51 visokih nekdanjih uradnih zveznega preiskovalnega urada FBI in ameriških obveščevalnih služb je tik pred zadnjimi predsedniškimi volitvami javnost navajalo k napačnemu sklepu, da je šlo za rusko dezinfromacijo in s tem zelo verjetno pripomoglo k Bidnovi zmagi.

Republikanski kongresniki, med njimi na prvem mestu Jim Jordan iz Ohia, Hunterja Bidna in njegovega predsedniškega očeta sumijo prodajanja vpliva v tujini. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

Tudi zaradi navedb v prenosnem računalniku nasprotniki sedanjega predsednika in njegovega sina sumijo še veliko obsežnejšega osebnega bogatenja na račun Bidnovega delovanja v Obamovi Beli hiši. Republikanski kongresnik James Comer, ki je skupaj z drugimi videl pritožbe bank zaradi sumov dvomljivih finančnih transakcij, je domneval okrog trideset milijonov dolarjev za rodbino nekdanjega predsednika ZDA in republikanska kongresnica Marjorie Taylor Greene zahteva sprožitev postopka za razrešitev predsednika Joeja Bidna in voditelja FBI-ja Christopherja Wraya. Za akcijo v predstavniškem domu pa republikanci še niso zbrali večine, kljub demokratski ustavni tožbi proti Trumpu zaradi spraševanja ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega o poslih Hunterja in Joeja Bidna v njegovi državi.

Predsednik Biden je v javnosti že govoril o odvisnosti svojega sina in je izrazil ponos, ker jo je zmogel končati. O svojem zmedenem zasebnem življenju v tistem času je pripovedoval tudi Hunter, ki je med drugim prvo soprogo varal z vdovo pokojnega brata Beauja. Prav Hallie Biden mu je leta 2018 v strahu, da bo končal svoje življenje, odvzela protizakonito kupljeno pištolo, in jo vrgla v smeti. Pištole znamke Colt Cobra 38 niso nikoli našli.