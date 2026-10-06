Prvi skrajni desničar na čelu parlamenta po letu 1945

Nemčija je prvič po letu 1945 dobila skrajno desnega predsednika deželnega parlamenta. To je v Saški - Anhalt postal Tobias Rausch. Poleg AfD so ga podprli še poslanci populistične BSW, ki so s tem porušili požarni zid, ki mu tudi sicer nasprotujejo. AfD je s tem na dobri poti, da dobi tudi prvega deželnega premiera, za katerega prav tako potrebuje glasove BSW. Rausch je sicer dobil 48 glasov in torej več, kot jih imata skupaj AfD in BSW. Kdo ga je še podprl, ni znano, saj je bilo glasovanje tajno.