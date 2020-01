Prvi testi suma okužbe s koronavirusom na ladji v Italiji niso potrdili

Križarka Costa Smeralda je pred dnevi izplula iz Savone na severu Italije ter se ustavila v Marseillu, Barceloni in Palmi de Mallorci, preden je prispela v Civitavecchio. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Strokovnjaki: Številne države niso pripravljene na novi koronavirus

Številne države niso pripravljene na soočenje s smrtonosnim novim virusom, ki se s Kitajske širi po svetu, je danes opozoril odbor za spremljanje pripravljenosti na globalne zdravstvene krize (GPMB). Voditelje držav je pozval, naj zagotovijo potrebne zmogljivosti, da bi se uspešno zoperstavili širjenju virusa in njegovim posledicam.



Odbor za spremljanje pripravljenosti na globalne zdravstvene krize (GPMB), strokovna skupina, ki sta jo ustanovila Svetovna zdravstvena organizacija in Svetovna banka, je pozdravil dosedanje hitro odzivanje Kitajske in drugih držav, ki jih je prizadel novi koronavirus.

Odpoved potovanja »stane« do štiri milijone dolarjev



Zaradi koronavirusa je na udaru potovalna industrija. Royal Caribbean International (RCL), največji svetovni operater za križarjenje, je odpovedal križarjenje po Šanghaju, Carnival (CCL) pa je odpovedal štiri načrtovana potovanja. »Po naših izračunih podjetja z vsakim odpovedanim potovanjem izgubijo od tri do štiri milijone dolarjev prihodka,« je za Yahoo Finance povedal James Hardiman, direktor raziskav lastniškega kapitala pri podjetju Wedbush Securities.

Prvi testi danes niso potrdili suma okužbe s koronavirusom na krovu ladje za križarjenje Costa Smeralda, na kateri je v italijanskem pristanišču Civitavecchia blizu Rima v karanteni obtičalo več kot 6000 turistov, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.Zakonski par iz Macaa je v izolaciji v ladijski ambulanti. Ženska naj bi imela vročino in blage simptome gripe, njenega soproga so izolirali preventivno. Paru so odvzeli vzorce, ki so jih poslali na testiranje v rimsko bolnišnico Spallanzani.Prvi testi suma okužbe s koronavirusom niso potrdili. Vir na italijanskem ministrstvu za zdravje je za francosko tiskovno agencijo AFP še dejal, da še čakajo končne rezultate testiranj.Ladja, na kateri je vključno s posadko približno 7000 ljudi, je več ur v karanteni.Križarka Costa Smeralda je pred dnevi izplula iz Savone na severu Italije ter se ustavila v Marseillu, Barceloni in Palmi de Mallorci, preden je prispela v Civitavecchio.V turistični agenciji Palma so za STA potrdili, da so na ladji tudi slovenski potniki, ki se dobro počutijo.