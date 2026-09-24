Agent družbe OpenAI je vdrl v podatkovno zbirko avstralskega zdravstvenega sistema, je včeraj povedal avstralski premier Anthony Albanese, kar je prvi znani primer vdora umetne inteligence v vladno omrežje.

Pri tem je agent umetne inteligence dostopal tako do javnih kot do nejavnih datotek državne podatkovne zbirke Medicare in je vanjo celo pisal datoteke, je po poročanju CNN avstralski premier povedal novinarjem ob robu Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku, kjer se je o tem pogovarjal z izvršnim direktorjem OpenAI Samom Altmanom.

Vdor se je zgodil junija, ko je agent OpenAI, ki je raziskoval porabo za zdravstveno varstvo, zaobšel blokade, da bi našel odgovore na področjih, do katerih ni imel pooblastil za dostop, je pojasnil avstralski premier. O dogodku je tehnološki velikan resda obvestil vladno službo, vendar šele na začetku tega meseca in še to z elektronsko pošto, poslano na javni poštni predal (publicdisclosures@servicesaustralia.gov.au), kar je povzročilo še dodatno, petdnevno zamudo pri obveščanju pristojnega vladnega ministra. Da je predolgo trajalo, da so dobili obvestilo, predvsem pa da je bil način obveščanja nesprejemljiv, je Albanese opozoril tudi Altmana.

Kot je še povedal, primer še preučujejo in poskušajo ugotoviti, ali so bili prizadeti kateri drugi vladni sistemi. Domnevajo namreč, da bi se lahko vdori zgodili tudi v zbirke podatkov avstralskega inštituta za zdravje in socialno varstvo, urada za statistiko in raziskave kriminala Novega Južnega Walesa ter ministrstvo za zdravje Viktorije.

Tiskovni predstavnik OpenAI Drew Pusateri je potrdil, da se je incident zgodil junija, a da so ga zaznali šele avgusta, ko so izvedli obsežne preglede delovanja svojih modelov umetne inteligence. »Med tem pregledom smo odkrili dejavnosti, ki so vključevale več avstralskih vladnih spletnih mest in storitev, ko so naši modeli poskušali poiskati odgovore in razpoložljive statistične podatke za vprašanja o Avstraliji med internim vrednotenjem. Med tem so naši modeli izvedli dejanja, ki niso bila načrtovana,« je dejal.

Razkritje je najnovejši primer, kako lahko agenti umetne inteligence delujejo na načine, ki presegajo namere ljudi, ki jo upravljajo, in sledi vrsti pozivov vodilnih osebnosti v industriji umetne inteligence, vključno z Altmanom, k upočasnitvi razvoja umetne inteligence.