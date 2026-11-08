Zimski dež v Gazi poplavil 70.000 šotorov razseljenih ljudi

Prvi večji zimski dež je v soboto povzročil nove težave za več kot milijon razseljenih ljudi v Gazi. Po podatkih urada za medije vlade v Gazi je bilo v manj kot 12 urah poplavljenih približno 70.000 šotorov. Voda je ponekod segala od 30 do 40 centimetrov visoko.

Civilna zaščita je v prvih desetih urah po začetku padavin prejela približno 1500 klicev na pomoč. Reševalci so morali evakuirati prebivalce več objektov, ki so se zaradi močnega dežja in vetra deloma porušili.

»To, česar smo se bali, se je zgodilo,« je za Al Džaziro povedal tiskovni predstavnik civilne zaščite Mahmud Basal. Po njegovih besedah so bili nekateri zasilni namestitveni centri povsem poplavljeni, njihovi prebivalci pa so morali zapustiti svoje šotore in poiskati varnejše zatočišče.

Najbolj ogroženi so nedonošenčki, starejši in bolni, je opozoril Basal. »Ljudje, ki živijo v šotorih, so lahko vsak trenutek v nevarnosti za življenje in vsak trenutek izpostavljeni bolezni,« je dejal.

Sporna objava izraelskega vremenoslovca V času, ko so poplave še poglabljale stisko razseljenih Palestincev, je na družbenih omrežjih odmevala tudi objava izraelskega vremenoslovca Cahi Pelega. Peleg je na Facebooku objavil fotografijo poplavljenih šotorov v Gazi in jo pospremil z zapisom, v katerem je izrazil zadovoljstvo nad posledicami dežja. Po poročanju jordanskega medija Roya News je zapisal: »V Gazi so se verjetno zjutraj odpravili na ribolov, ne na plažo. Toliko sreče nisem občutil že od šestdesetih.«

Šotori ne zadržijo vode, mraza in vetra

Na posnetki iz Gaze, Han Junisa in Deir el Balaha so vidne razmere, v katerih so družine gazile po vodi in blatu, medtem ko so bile njihove vzmetnice, odeje in druga skromna imovina povsem premočene. Otroci so stali bosi v vodi, pomešani z blatom in odplakami.

Razmere so še posebej težke za ljudi, ki so bili zaradi vojne že večkrat razseljeni in so ostali brez ustreznega bivališča. FOTO: Omar Al-qattaa/AFP

»Če niti hiše ne zdržijo tega dežja, kako naj ga zdržijo zgolj plastične ponjave?« je iz enega od taborišč v mestu Gaza poročala novinarka Al Džazire Nour Haled.

Razmere so še posebej težke za ljudi, ki so bili zaradi vojne že večkrat razseljeni in so ostali brez ustreznega bivališča. Med najbolj ranljivimi so tudi številne družine, v katerih otroci odraščajo brez enega od staršev. Po navedbah Al Džazira je med razseljenimi več kot 28.000 vdov, ki morajo zimo preživeti same z otroki.

Na območju al-Mavasi ob sredozemski obali, kjer po navedbah Al Džazira prebiva več kot 900.000 razseljenih ljudi, je deževalo že od petkovega večera. Zaradi bližine morja obstaja nevarnost, da bi močnejši valovi in veter šotore odnesli ali jih dodatno poškodovali.

Po navedbah tamkajšnjih novinarjev je ob obali ogroženih več kot 125.000 družin. Gaza po podatkih tamkajšnjega kriznega odbora nujno potrebuje približno 200.000 šotorov ter opremo za ogrevanje.

Najbolj ogroženi so nedonošenčki, starejši in bolni. FOTO: Dawoud Abu Alkas/Reuters

Voda je razkrila tudi posledice uničenja

Zimsko neurje je dodatno ogrozilo stavbe, ki so bile poškodovane med vojno, ki se je v Gazi začela oktobra 2023. V osrednjem delu enklave, na območju Nuseirata, je civilna zaščita evakuirala prebivalce stavbe, ki se je zaradi močnega vetra in dežja deloma porušila. Na severu Gaze se je porušil zid druge stavbe, pri čemer sta bili po poročanju palestinske tiskovne agencije Wafa poškodovani dve osebi.

Po navedbah urada za medije vlade v Gazi je začetna materialna škoda zaradi neurja ocenjena na približno tri milijone dolarjev. Urad je za nastale razmere odgovornost pripisal Izraelu, pri čemer je kot razlog navedel zaprtje mejnih prehodov ter omejitve pri dostavi materiala za začasna bivališča in obnovo.