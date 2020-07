Charles Michel Sloveniji zagotovil 300-milijonski bonbonček

Bruselj - Z vrha EU so 4. dan prišla prva znamenja, da je vendarle bliže preboj v pogajanjih o načrtu za okrevanje in sedemletnem proračunu EU.Tako je bilo po neuradnih informacijah doseženo načelno soglasje o obsegu sklada za okrevanje: za 390 milijard evrov bi bilo nepovratnih sredstev in za 360 milijard posojil.



Nov celovit kompromisni predlog predsednika evropskega sveta Charlesa Michela sicer voditeljem še ni bil predstavljen. Voditelj naj bi se srečali na plenarnem srečanju na večerji ob 19.30 ali pozneje.



Če bo ostalo pri takšnih številkah, je varčnim državam članicam na čelu z Nizozemsko uveljavili svoje interese. Osnovni predlog evropske komisije je predvideval za 500 milijard nepovratnih sredstev in 250 milijard ugodnih posojil. Dobili so tudi večje popuste pri vplačilih v proračun.



»Zadnji koraki so vedno najtežji,« je ob prihodu na večerno zasedanje povedal Michel. Kljub temu je izrazil prepričanje, da je dogovor mogoč.

Rezi tudi za Slovenijo



Za Slovenijo je bilo v predlogu evropske komisije predvidenih okoli 5 milijard evrov, od tega približno polovica nepovratnih sredstev. Rezi bodo najbrž pomenili, da bo razpoložljivega denarja manj.



Sloveniji si je, denimo, obetala več kot 500 milijonov evrov zgolj iz sklada za pravičen prehod v brezogljično družbo. To je eden od skladov, kjer bodo gotovo rezi. Tako je Michel predlagal znižanje s 30 na 10 milijard evrov. Tudi razvoj podeželja je bil prepolovljen, s 15 na 7,5 denarja.



Ena od kočljivih vprašanj ostaja pogojevanje izplačil s spoštovanjem pravne države. Evropska komisija je predlagala poseben mehanizem, ki bi omogočil zapiranje pipce državam, kot sta Madžarska in Poljska, a bo predvidoma razvodenel.



Voditelji morajo sicer doseči še soglasje o prihodnjem proračunu za obdobje 2021-2027, v katerem bi bilo po prejšnjem Michelovem predlogu 1074 milijard evrov.



Nov Michelov predlog predvideva za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 300 milijonov evrov finančnega »bonbončka«. Ker je razvita, bi namreč izgubil precejšen del kohezijskega denarja. Po prejšnjem predlogu je bilo predvidenih 240 milijonov.