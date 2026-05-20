Sirene v prestolnici Litve, v zaklonišče tudi predsednik in premierka

Zaradi drona v bližini meje z Belorusijo so se v litovski prestolnici Vilnius danes oglasile sirene, prebivalce pa so pozvali, naj se zatečejo v zaklonišča. Vanje so preventivno odpeljali tudi premierko in predsednika Litve, nato pa je vojska sporočila, da je nevarnost minila. V sosednji Estoniji so medtem v torek prvič sestrelili dron.

V zadnjih mesecih so v baltskih državah tovrstna opozorila vse pogostejša, saj je Ukrajina okrepila napade na ruske cilje v regiji Sankt Peterburg, ki je blizu Estonije in Finske.

V Litvi, članici Evropske unije in Nata, so danes prvič od začetka ruske invazije na Ukrajino pred štirimi leti izdali opozorilo prebivalcem, naj se zatečejo v zaklonišča. Opozorilo so naslovili tudi na predsednika Gitanasa Nausedo, predsednico vlade Ingo Ruginiene ter poslance. Za kratek čas so zaprli tudi letališče v prestolnici in ustavili železniški promet. Opozorilo je vojska umaknila čez dobre pol ure, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Iz sosednje Estonije, ki je prav tako članica EU in Nata, pa so v torek zvečer sporočili, da so prvič doslej sestrelili dron, ki je vstopil v njihov zračni prostor. Estonski obrambni minister Hanno Pevkur je v pogovoru za estonsko televizijo sestrelitev drona, ki so jo izvedla letala zveze Nato, zagovarjal kot ustrezno in upravičeno odločitev.

»Kot vedno smo pretehtali različne dejavnike - kako velika je nevarnost za naseljena območja, katere možnosti odziva so na voljo,« je dejal. Na podlagi te ocene so nato sprejeli odločitev, da ga sestrelijo. Za to so se po njegovih besedah odločili tudi zato, ker so ocenili, »da bo stranska škoda minimalna ali pa je sploh ne bo«. Tako je tudi bilo, saj je dron strmoglavil nekaj sto metrov od stanovanjske stavbe, je dodal.

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa domnevajo, da je bil dron ukrajinski in da je bil usmerjen proti ciljem v Rusiji. Po besedah Pevkurja še vedno preiskujejo, ali je bil oborožen. Opozoril pa je, da je v vsakem dronu gorivo in da zato predstavlja nevarnost ne glede na to, ali je opremljen z bojno glavo ali ne.