Prvič po 400 letih: nekdanji britanski princ zahteva sodni nadzor nad preiskavo

Andrew Mountbatten-Windsor, drugi sin pokojne britanske kraljice Elizabete II., pred višjim sodiščem v Londonu zahteva sodni nadzor nad odredbami za preiskave njegovih rezidenc, izdanimi pred njegovo aretacijo februarja. Sodišče bo zahtevo za zaprtimi vrati začelo obravnavati v četrtek, poroča BBC.

Nekdanji britanski princ pred osrednjim kazenskim sodiščem v Londonu zahteva sodni nadzor nad odredbami za preiskavo. FOTO: Toby Melville/Reuters

Nekdanjega princa so februarja na njegovem domu v Norfolku aretirali zaradi suma zlorabe položaja. Policija je pri tem preiskala tudi njegovi rezidenci v Windsorju in na posestvu Sandringham na vzhodu Anglije. Sumijo, da je med letoma 2001 in 2011, ko je bil trgovinski odposlanec Združenega kraljestva, pokojnemu spolnemu prestopnikuposredoval občutljive vladne dokumente.

Aretacija je sledila objavi novih informacij o Epsteinovih dosjejih, ki jih je razkrilo ameriško ministrstvo za pravosodje. Mountbatten-Windsorja so nato skoraj 12 ur zasliševali in ga po zaslišanju izpustili. Kakršno koli protipravno ravnanje v povezavi z Epsteinom je ves čas zanikal.

Kralj Karel III., ki je bratu oktobra lani odvzel vse kraljeve nazive in odlikovanja, je ob njegovi aretaciji izrazil globoko zaskrbljenost. Poudaril je, da bo kraljeva družina pristojnim organom zagotovila polno in brezpogojno podporo.

Med drugim gre za prvi tak primer po skoraj 400 letih. Nazadnje je član britanske kraljeve družine zakonitost postopka proti sebi izpodbijal leta 1649, ko so sodili kralju Karlu I. Sojenje se je končalo z njegovo obsodbo zaradi izdaje in usmrtitvijo.