Prvič po 400 letih: nekdanji britanski princ zahteva sodni nadzor nad preiskavo

Andrew Mountbatten-Windsor, drugi sin pokojne britanske kraljice Elizabete II., pred višjim sodiščem v Londonu zahteva sodni nadzor nad odredbami za preiskave njegovih rezidenc, izdanimi pred njegovo aretacijo februarja. Sodišče bo zahtevo za zaprtimi vrati začelo obravnavati v četrtek, poroča BBC.
Aretacija je sledila objavi novih informacij o Epsteinovih dosjejih, ki jih je razkrilo ameriško ministrstvo za pravosodje. Mountbatten-Windsorja so nato skoraj 12 ur zasliševali in ga po zaslišanju izpustili. Kakršno koli protipravno ravnanje v povezavi z Epsteinom je ves čas zanikal.
Kralj Karel III., ki je bratu oktobra lani odvzel vse kraljeve nazive in odlikovanja, je ob njegovi aretaciji izrazil globoko zaskrbljenost. Poudaril je, da bo kraljeva družina pristojnim organom zagotovila polno in brezpogojno podporo.
Med drugim gre za prvi tak primer po skoraj 400 letih. Nazadnje je član britanske kraljeve družine zakonitost postopka proti sebi izpodbijal leta 1649, ko so sodili kralju Karlu I. Sojenje se je končalo z njegovo obsodbo zaradi izdaje in usmrtitvijo.
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