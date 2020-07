Puču je sledila razgradnja Atatürkove dediščine

Štiri leta po propadlem poskusu vojaškega državnega udara je Turčija globoko razdvojena država. V tem času je predsednik Recep Tayyip Erdoğan že tako avtoritarnemu načinu vodenja dodal več kot le nastavke diktature in brutalno obračunal z vsemi, ki mu niso ravno neposredno naklonjeni. V štirih letih je bilo v čistkah odpuščenih 150.348 javnih uslužbencev (vojska, policija, sodstvo, zdravstvo, šolstvo …). Proti pol milijona ljudem je bila uvedena preiskava, 96.885 je bilo aretiranih. Zaprtih je bilo več kot 3000 šol in univerz. Službe je izgubilo 6021 akademikov in 4463 sodnikov in tožilcev. Zaprtih – ukinjenih – je ...