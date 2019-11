FOTO:Purana, smreka in črni petek

Na Florido sta odpotovala tudi Amalija in Viktor Knavs.

insta pomiloščena, je po tradiciji ameriški predsednikv navzočnosti prve damepurana z nenavadnima imenoma odrešil nevarnosti, da bi končala v pečici. Šestinštirideset milijonov priljubljenih ptic ne bo imelo takšne sreče, saj Američani na zahvalni dan pojejo dvakrat več puranov kot za božič ali veliko noč.Barbara Kramžar, Washington, Simona BandurAmeriške praznične mize se bodo šibile tudi od sladkega krompirja, zelenjavnih prilog, brusnične omake ter seveda bučnih pit. Letošnja purana za Belo hišo se bosta v prostorih za pernate živali univerze Virginia Tech pridružila lanskimain. »Maslo, podeljujem ti popolno pomilostitev,« je Trump naznanil puranu s tem imenom, pečice je bil rešen tudi Kruh.Takšno tradicijo je na željo svojega sina leta 1863 uvedel, a ob božiču. Na zahvalni dan so ameriški predsedniki z veseljem pojedli podarjene purane do, ki je leta 1963 razglasil, da bodo njegovega pustili­ živeti. »Puran je prejel predsedniško pomilostitev!« so tedaj razglasili v Los Angeles Timesu, šeleje uporabil to besedo, da se je lahko sredi afere Irangate s sklicevanjem na puranaizognil odgovoru na vprašanje o pomilostitvi krivcev za prodajanje orožja tej državi.Zdajšnja ameriška prva družina je pred zahvalnim dnem odpotovala v domači floridski Mar-a-Lago, predsedniku, prvi dami in najstniškemu sinuso se pridružili slovenski stari starši,. Melania Trump bo kasneje predstavila okrasitev Bele hiše, saj se v ZDA zahvalni dan tradicionalno izteče v predbožično vzdušje. Tudi v New Yorku so sredi Rockefellerjevega centra postavili 23-metrsko in dvanajsttonsko smreko. Najprej pa bodo na »črni petek« slavili nakupovanje in razprodaje.Črni petek je še eden iz bere ameriških (potrošniških) praznikov, ki smo jih uvozili v Slovenijo, in tako tudi iz izložb naših trgovin kričijo napisi Black Friday ter obljubljajo omamne popuste. Včeraj dopoldne je v trgovinah v središču Ljub­ljane vladalo zatišje, ki je napovedovalo nakupovalno mrzlico ob koncu tedna. Srečati je bilo mogoče le posamezne kupce in tudi med njimi je marsikateri preveril pri prodajalcu, ali bo blago te dni (dodatno) znižano. V številnih trgovinah so medsezonski popusti, ki so nasledili sezonske, vmes je vabilo množice k trošenju še nekaj »nočnih nakupov«, potem bo čas miklavževih in božičnih znižanj.Tudi črni petek ni več samo v petek, ampak spadata zraven še četrtek in konec tedna, če že ne traja ves teden. Glede na celoletne popuste je težko sklepati, ali so cene v tem času zares kaj nižje, v Zvezi potrošnikov Slovenije se pri tem nanašajo na britansko potrošniško organizacijo Which, v kateri so ugotovili, da 60 odstotkov cen v okviru razprodaj na črni petek ni najnižjih v letu. V približno polovici primerov so v času decembrskih spletnih razprodaj cene še ugodnejše. Ne glede na dolgo sezono znižanj trgovci ob dogodkih, kot sta črni petek in nočno nakupovanje, opažajo precej več povpraševanja. Po izkušnjah iz Sportine je promet od dvakrat do trikrat večji od povprečnega. Takšne »modne praznike« ljudje ponavadi izrabijo za nakup izdelkov iz višjega cenovnega razreda, ki jih tedaj dobijo precej ceneje.