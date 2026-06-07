Pustite pri miru našo jedrsko bombo!

Kitajski partijski in državni voditelj Xi Jinping začenja obisk v Severni Koreji v duhu opozorila, ki ga je vodstvo v Pjongjangu danes poslalo celotnemu svetu. Tudi Pekingu. »Politika kontinuirane krepitve samoobrambnih jedrskih sredstev za odvračanje groženj z vojno, ki jo je objavil voditelj države, je nepovratna in dokončna odločitev, ki mora biti brezpogojno uresničena,« je izjavila Kim Jo Džong, mlajša sestra voditelja Kim Džong Una, ki opravlja dolžnost direktorice oddelka za splošne zadeve Delavske partije.

Njeno opozorilo z grožnjo je bilo objavljeno danes, in to neposredno pred tem, ko se je Xi napotil na srečanje s severnokorejskim voditeljem. Za Xija to ni bilo presenečenje. Severna Koreja je dala že nekajkrat jasno vedeti, da pričakuje, da jo vsi – tako zavezniki kot nasprotniki – obravnavajo kot jedrsko silo. To pa neposredno pomeni, da tudi od vodstva v Pekingu pričakuje, da jo bo obravnavalo kot enakopravno partnerico, ne glede na to, da je blizu 27 milijonov Severnih Korejcev močno odvisnih od kitajskih pošiljk gnojil, hrane, nafte in bencina pa tudi tekstila, strojev in elektronike.