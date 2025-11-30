Pustošenje ciklonov po jugovzhodni Aziji terjalo na stotine življenj

Neomejen dostop | že od 14,99€
Poplave in zemeljski plazovi na indonezijskem otoku Sumatra so terjalI 442 življenj, poroča BBC. Skupno število smrtnih žrtev je 300 življenj preseglo že v zgodnjih nedeljskih urah, ko so potekale evakuacije, zapore glavnih cest in le delna obnovitev interneta ter elektrike.
Izredno redek tropski vihar, imenovan ciklon Senyar, je v Indoneziji povzročil katastrofalne zemeljske plazove in poplave. Ciklon je odnašal hiše in poplavil na tisoče objektov.
Monsuni, ki so jih tropske nevihte še poslabšale, so povzročili ene izmed najhujših poplav v zadnjih letih po celotni jugovzhodni Aziji. Na stotine ljudi je mrtvih ali pogrešanih tudi v Maleziji in na Tajskem.
Uradno število smrtnih žrtev na Tajskem trenutno znaša 170 ljudi, na Šrilanki pa je zaradi ekstremnega vremena umrlo že 160 ljudi.
V luči preteklih dogodkov javnost pritiska na glavno mesto Indonezije, naj za otok Sumatra razglasi nacionalno nesrečo, s čimer bi omogočila hitrejši in bolj usklajen odziv pristojnih organov ter pomoči.
Tajsko mesto Hat Yai je prejšnji teden v enem dnevu doživelo 335 mm dežja, kar je največ v zadnjih tristo letih. Ko se je voda začela umikati, so uradniki zabeležili strm porast števila žrtev. Tiskovna agencija AFP je poročala o preobremenjenosti bolnišnic, ki so bile zaradi zapolnjenih kapacitet primorane trupla prenesti v hladilne tovornjake.
Vlada je prizadetim obljubila pomoč, vključno s finančno kompenzacijo za gospodinjstva, ki so izgubila družinske člane. V sosednji Maleziji je naravna nesreča povzročila manj smrtnih žrtev, a je bila prav tako uničujoča.
Šrilanka se trenutno sooča z eno najhujših vremenskih nesreč v zadnjih letih, vlada pa je razglasila izredno stanje. Ciklon Ditwah, ki trenutno pustoši po šrilanških ulicah, je uničil več kot 15.000 domov, približno 78.000 ljudi pa je bilo prisiljenih oditi v začasna zatočišča. Tretjina države je brez elektrike in tekoče vode.
Meteorologi pravijo, da bi skrajno vreme v jugovzhodni Aziji lahko povzročila interakcija tajfuna Koto, ki je prečkal Filipine in se zdaj pomika proti Vietnamu, ter redke tvorbe ciklona Senyar v ožini Malacca.
V Vietnamu so zaradi učinkov bližajočega se tajfuna Koto umrli že trije ljudje, enega pa pogrešajo, poroča AFP.
