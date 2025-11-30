Pustošenje ciklonov po jugovzhodni Aziji terjalo na stotine življenj

Poplave in zemeljski plazovi na indonezijskem otoku Sumatra so terjalI 442 življenj, poroča BBC. Skupno število smrtnih žrtev je 300 življenj preseglo že v zgodnjih nedeljskih urah, ko so potekale evakuacije, zapore glavnih cest in le delna obnovitev interneta ter elektrike.

Izredno redek tropski vihar, imenovan ciklon Senyar, je v Indoneziji povzročil katastrofalne zemeljske plazove in poplave. Ciklon je odnašal hiše in poplavil na tisoče objektov.

Monsuni, ki so jih tropske nevihte še poslabšale, so povzročili ene izmed najhujših poplav v zadnjih letih po celotni jugovzhodni Aziji. Na stotine ljudi je mrtvih ali pogrešanih tudi v Maleziji in na Tajskem.

Uradno število smrtnih žrtev na Tajskem trenutno znaša 170 ljudi, na Šrilanki pa je zaradi ekstremnega vremena umrlo že 160 ljudi.

Na stotine ljudi je mrtvih ali pogrešanih tudi v Maleziji in na Tajskem. FOTO: Aidil Ichlas/Reuters

V luči preteklih dogodkov javnost pritiska na glavno mesto Indonezije, naj za otok Sumatra razglasi nacionalno nesrečo, s čimer bi omogočila hitrejši in bolj usklajen odziv pristojnih organov ter pomoči.

Razmere slabe tudi na Tajskem

Tajsko mesto Hat Yai je prejšnji teden v enem dnevu doživelo 335 mm dežja, kar je največ v zadnjih tristo letih. Ko se je voda začela umikati, so uradniki zabeležili strm porast števila žrtev. Tiskovna agencija AFP je poročala o preobremenjenosti bolnišnic, ki so bile zaradi zapolnjenih kapacitet primorane trupla prenesti v hladilne tovornjake.

Šrilanka se trenutno sooča z eno najhujših vremenskih nesreč v zadnjih letih, vlada pa je razglasila izredno stanje. FOTO: Thilina Kaluthotage/Reuters

Vlada je prizadetim obljubila pomoč, vključno s finančno kompenzacijo za gospodinjstva, ki so izgubila družinske člane. V sosednji Maleziji je naravna nesreča povzročila manj smrtnih žrtev, a je bila prav tako uničujoča.

Ciklon prizadel tudi Šrilanko

Šrilanka se trenutno sooča z eno najhujših vremenskih nesreč v zadnjih letih, vlada pa je razglasila izredno stanje. Ciklon Ditwah, ki trenutno pustoši po šrilanških ulicah, je uničil več kot 15.000 domov, približno 78.000 ljudi pa je bilo prisiljenih oditi v začasna zatočišča. Tretjina države je brez elektrike in tekoče vode.

Meteorologi pravijo, da bi skrajno vreme v jugovzhodni Aziji lahko povzročila interakcija tajfuna Koto, ki je prečkal Filipine in se zdaj pomika proti Vietnamu, ter redke tvorbe ciklona Senyar v ožini Malacca.

V Vietnamu so zaradi učinkov bližajočega se tajfuna Koto umrli že trije ljudje, enega pa pogrešajo, poroča AFP.