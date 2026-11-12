Putin bi odločal, kdo sme varovati Ukrajino

Srečanje ruskega predsednika Vladimirja Putina in ameriških odposlancev Jareda Kushnerja ter Steva Witkoffa v Moskvi bi lahko pomembno vplivalo na nadaljevanje mirovnih prizadevanj za končanje vojne v Ukrajini.

Po dveh dneh tristranskih pogajanj v Abu Dabiju, na katerih evropske države niso neposredno sodelovale, sta predstavnika administracije Donalda Trumpa nakazala možnost njihove vključitve v naslednji krog pogovorov. Putin je medtem ponovil nasprotovanje prisotnosti tujih vojakov na ukrajinskem ozemlju in opozoril na razhajanja glede ozemeljskih vprašanj.