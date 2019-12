Putin: »Brezpogojno bomo podprli stališča Srbije«

»Rusija in Srbija razvijata sodelovanje na vojaškem in vojaško-tehničnem področju. Ker naša država podpira srbsko privrženost vojaško-politični nevtralnosti, pomaga pri krepitvi obrambne sposobnosti Srbije,« je danes ruski predsednik Vladimir Putin povedal po pogovorih s svojim gostom in srbskim kolegom Aleksandrom Vučićem.Pred srečanjem, ki so ga v Kommersantu napovedali kot »Vrh reševanja škandalov«, sta tako javnost v obeh državah, pa tudi širše, pretresali dve neprijetni zgodbi. V prvi so bili glavni igralci ruski obveščevalci, ki so vohunili v Srbiji, druga, ki so jo vneto objavljali tudi v Ukrajini, pa je ...