Putin: Če si Evropa želi vojne, je Rusija pripravljena

Rusija si ne želi vojne z Evropo, a če si Evropa želi vojno z Rusijo, smo nanjo pripravljeni, je ruski predsednik Vladimir Putin izjavil pred današnjimi pogovori v Moskvi z ameriškim posebnim odposlancem Steveom Witkoffom in zetom predsednika ZDA Donalda Trumpa Jaredom Kushnerjem o možnostih končanja vojne v Ukrajini.

»Ne načrtujemo vojne z Evropo, a če si jo Evropa želi in jo začne, smo pripravljeni,« je po investicijskem forumu v ruski prestolnici dejal Putin, poročajo tuje tiskovne agencije in britanski BBC.

Putinovo rožljanje z besedami

Na vprašanje glede vključenosti Evrope v mirovna pogajanja o Ukrajini je odvrnil, da se je ta sama umaknila od možnosti rešitve konflikta brez tolikšne vloge ZDA v pogajanjih. Obenem jo je obtožil, da nima »miroljubne agende« in da namesto tega raje ovira mirovna prizadevanja ZDA. »So na strani vojne,« je dejal.

Poudaril je tudi, da je cilj evropskih zahtev v kontekstu sprememb ameriškega mirovnega načrta zgolj »blokirati celoten mirovni proces« in da so te zahteve za Rusijo nesprejemljive.

Z ameriškim načrtom, ki je v prvi različici vseboval 28 točk in bil deležen številnih kritik, češ da gre za neke vrste ruski seznam želja, so prizadevanja za končanje več kot tri leta trajajoče vojne v Ukrajini dobila nov zagon. ZDA so načrt so v sodelovanju z evropsko in ukrajinsko stranjo nato predelale, a več točk še vedno ostaja spornih.

Evropske zaveznice Ukrajine se med drugim bojijo, da bo Kijevu vsiljen nepravičen mir in da bo Rusija dosegla priznanje nekaterih zasedenih ozemelj v Ukrajini kot ruskih.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je med današnjim obiskom na Irskem dejal, da vidi priložnost za konec vojne, a da morajo nekatere stvari še rešiti. Pri tem je kot ključna izpostavil vprašanja ozemlja, zamrznjenega ruskega premoženja in varnostnih jamstev za Ukrajino.

Generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte je medtem danes sporočil, da verjame v uspeh mirovnih prizadevanj ZDA.