Putin: Evropski odojki so se pridružili prizadevanjem ZDA po razbitju Rusije

Ruski predsednik Vladimir Putin je včeraj spregovoril na letnem razširjenem odboru obrambnega ministrstva. V odmevnem nagovoru je povzel dogajanje na ukrajinski fronti, napredek v diplomatskih pogajanjih in razvoj novih orožji ter bil zelo kritičen do evropskih vlad. EU medtem napoveduje 90 milijard za Ukrajino, ki bi jih lahko zagotovili le z uporabo zamrznjenih ruskih sredstev v EU ali zadolževanjem Unije.

Uvodoma je Putin navedel, da je ruska vojska pridobila bojne izkušnje, ki ji omogočajo »povečanje hitrosti napredka v ključnih strateških sektorjih« ter zatrdil, da ruska vojska melje sovražne sile, vključno z elitnimi formacijami, »treniranimi v centrih Zahoda in oboroženimi z modernim tujim orožjem«. Severni Koreji se je zahvalil za pomoč pri osvoboditvi Kurska in poudaril pogum korejskih vojakov, ki so pomagali tudi pri obsežni operaciji razminiranja področja.

V pričakovanju vojne z Natom

Dejal je, da ima Kijev podporo največje vojaško-politične zveze na svetu. Članice Nata »brez prestanka zagotavljajo velikansko pomoč s svetovalci, inštruktorji, napotili plačancev in deljenjem informacij,« je navedel. Priznal je, da so razmere težke, in pohvalil rusko vojaško industrijo, ki ji je uspelo rusko vojsko v kratkem času opremiti s sodobnim orožjem. V dolgi vrsti inovacij, ki jih je naštel, velja izpostaviti raketne sisteme z neomejenim dosegom, ki so, kot je dejal, že v pripravljenosti, s koncem leta pa bo vojska začela uporabljati tudi rakete srednjega dosega Orešnik, katerih testna uporaba lansko leto je povzročila precejšnjo paniko.

Pa vendar Putin opozarja, da so tudi članice Nata razvile številna nova orožja, nekatera celo v vesolju. »Medtem so ljudje v Evropi indoktrinirani s strahom pred neizogibnim spopadom z Rusijo in s trditvami, da se je treba pripraviti na veliko vojno. Zdi se, da so različne osebnosti, ki so imele ali še vedno imajo odgovorne položaje, preprosto pozabile, kaj ta odgovornost pomeni,« je dejal voditelje Rusije, ki ocenjuje, da se evropske države pripravljajo na vojno z Rusijo.

Putin se je zavzemal za diplomatske rešitve in obenem opozarjal na rusko vojaško moč. FOTO: Kristina Kormilitsyna/AFP

Zatrdil je, da to »zbujanje histerije« v Evropi ni v interesu njenih prebivalcev, pač pa zgolj v interesih ozkih skupin. »Velikokrat sem že povedal, da je to laž in iracionalna pripoved o namišljeni ruski grožnji evropskim državam. Vendar to počnejo namerno,« je pojasnil ruski predsednik, ki zatrjuje, da si Rusija vselej prizadeva za diplomatske rešitve. »Odgovornost za neizkoriščanje teh priložnosti je v celoti na tistih, ki verjamejo, da lahko z nami uporabljajo jezik sile,« je dodal.

Odgovornost za vojno na Bidenovi vladi

Pohvalil je novo ameriško vlado, s katero je v diplomatskih pogajanjih prišlo do napredka, medtem ko pri voditeljih večine evropskih držav napredka ni, je obrambnemu ministrstvu povzel Putin in zatrdil, da bo Rusija v vsakem primeru dosegla cilje »posebne vojaške operacije«, kot v Rusiji imenujejo invazijo na Ukrajino.

Po podrobnem opisu dogajanja na fronti ruskega obrambnega ministra Andreja Belousova je Putin orisal še svoje širše videnje dogajanja. Kot je dejal, so po razpadu Sovjetske zveze mislili, da bo Rusija hitro postala enakovreden del evropske družine, vendar se to ni zgodilo. Namesto tega so Rusijo destabilizirali s podporo separatistov in teroristov, z ekonomskimi sankcijami in s poskusi destabilizacije od znotraj, meni Putin. Mednarodni red vključno z Združenimi narodi je erodiral, »opustošili in razstavili so Jugoslavijo ter razdrobili srbsko ljudstvo, pri čemer so en narod razpršili po različnih državnih entitetah«, je dejal.

Putin je poudaril tudi prelomljene obljube Nata, da se ne bo širil na vzhod in se obregnil od nedemokratični državni udar v Ukrajini. »Nato so začeli nasilno zatirati jugovzhod, svoje jugovzhodne regije, s čimer so dejansko sprožili vojno. Vojne leta 2022 nismo začeli mi, temveč destruktivne sile v Ukrajini, ki jih podpira Zahod,« je rusko stališče povzel Putin in za vojno obtožil vlado nekdanjega ameriškega predsednika Joea Bidena. »Verjeli so, da je mogoče Rusijo hitro razbiti in razstaviti. Evropski odojki so se takoj pridružili prizadevanjem prejšnje ameriške administracije v upanju, da bodo imeli koristi od propada naše države: da si bodo povrnili tisto, kar so izgubili v prejšnjih zgodovinskih obdobjih, in da se maščevali,« je bil oster Putin, ki meni, da so poskusi spodleteli, ukrajinska vojska pa se razkraja.

Različni poudarki v medijih Zanimivo je različno povzemanje govora pri zahodnih in ruskih medijih. Euronews denimo je govor obravnaval predvsem kot žalitve in grožnje evropskim zaveznikom Ukrajine. Podobne poudarke je zapisal tudi britanski Guardian, ki je izpostavil Putinovo odločenost, da doseže cilje »posebne operacije v Ukrajini« zlepa ali zgrda. Medtem pa je ruski RT, ki je v EU prepovedan, poudaril Putinova mirovna sporočila Evropejcem in njegove trditve, da so trditve o ruski grožnji Evropi »laži in nesmisli« ter povzel predvsem dele govora v katerih Putin poziva ZDA in EU k enakovrednemu sodelovanju v skupno korist.

Von der Leyen: Vrha ne bomo zapustili brez dogovora

Današnjega vrha ne bomo zapustili brez dogovora o rešitvi za financiranje Ukrajine v prihodnjih dveh letih, je ob prihodu na srečanje voditeljev članic EU napovedala predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. Pomen tega je poudarilo tudi več voditeljev, ki se jim v primeru uporabe ruskega premoženja zdi nujno odgovoriti na skrbi Belgije.

Nekatere države EU, tudi Nemčija, si prizadevajo za financiranje Ukrajine z zamrznjenimi ruskimi sredstvi. Druga možnost je zadolževanje. FOTO: Olivier Hoslet/Reuters

Do tokratnega vrha po besedah von der Leyen prihaja v ključnem trenutku na poti do miru v Ukrajini. Ta potrebuje stabilno financiranje v obdobju 2026 in 2027, za kar naj bi bilo potrebnih 137 milijard evrov. EU se je odločila pokriti dve tretjini teh potreb oz. 90 milijard evrov, za kar sta na voljo dve možnosti – skupno zadolževanje ter uporaba ruskega premoženja, zamrznjenega v okviru sankcij, je ponovila.

Finančni minister Klemen Boštjančič je ocenil, da bi slovenski delež poroštev utegnil znašati 700 milijonov evrov. Premier Robert Golob, ki uporabo ruskih sredstev za oboroževanje Ukrajine sicer razume kot »najmočnejše orodje EU«, ni vsebinsko komentiral tveganj za Slovenijo, če bi se Rusija odločila za protiukrepe.

Danes von der Leyen pričakuje intenzivne razprave o tem, katero možnost bodo izbrali. »Zame je pomembno, da bomo na koncu zagotovili financiranje Ukrajine v prihodnjih dveh letih,« je dejala in dodala, da vrha ne bodo zapustili brez dogovora.

Kot je sicer dejala, razume skrbi Belgije, kjer je shranjena velika večina od 210 milijard evrov premoženja ruske centralne banke. Trudijo se odgovoriti na vse njene pomisleke, je dodala in zagotovila, da si morajo v primeru odločitve za uporabo ruskega zamrznjenega premoženja tveganja deliti vse države članice.

Medtem se boji nadaljujejo brez predaha. V nočnih medsebojnih napadih z brezpilotnimi letalniki med Ukrajino in Rusijo iz ruske regije Rostov poročajo o treh smrtnih žrtvah in več ranjenih. V ruskih napadih na več ukrajinskih regij pa je bilo ranjenih več deset ljudi, poroča STA.