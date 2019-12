Putin in Zelenski v prednovoletnem telefonskem pogovoru za zaustavitev ognja

Preberite tudi:

Ruski predsednikin ukrajinski predsedniksta se v telefonskem pogovoru zavzela za čimprejšnjo sklenitev prekinitve ognja na vzhodu Ukrajine, so danes sporočili iz urada Zelenskega. Kijev in Moskva pripravljata tudi novo izmenjavo ujetnikov med Ukrajino in proruskimi separatisti na vzhodu Ukrajine.Predsednika sta izrazila upanje, da bi prekinitev ognja dosegli v bližnji prihodnosti. Točnega datuma v uradu ukrajinskega predsednika niso navedli, poročajo tuje tiskovne agencije.Sporočili pa so, da Kijev in Moskva pripravljata novo izmenjavo ujetnikov med ukrajinskimi oblastmi in proruskimi uporniki na vzhodu Ukrajine. Dodali so, da želita Ukrajina in Rusija hitro doseči dogovor o seznamih ujetnikov, ki jih bodo izmenjali.V Kremlju pogovorov o izmenjavi niso omenjali. Znova so pozdravili nedeljsko izmenjavo, ko sta strani izmenjali okoli 200 ujetnikov. Pred tem so že septembra izmenjali okoli 70 ljudi.Ta dogovor po njihovih navedbah ustvarja tudi ugodno vzdušje za rešitev drugih dvostranskih vprašanj. Gre za nove znake otoplitve v močno zaostrenih odnosih med državama, ki se je začela z aprilskim prihodom nekdanjega komika na položaj ukrajinskega predsednika.Vojna med Kijevom in proruskimi separatisti je sicer od leta 2014 terjala več kot 13.000 mrtvih. Ukrajina in Zahod Moskvo obtožujeta financiranja in oboroževanja upornikov na vzhodu države, kar Rusija zanika.Podpis mirovnih dogovorov iz Minska v letu 2014 in 2015 je sicer končal najnasilnejše spopade, niso pa uresničili predvidene prekinitve ognja, tako da oboroženi spopadi ostajajo vsakodnevna stalnica.