Ruski predsednikje januarja povzročil politični pretres , ko je predlagal prenovo ustave , prvo od leta 1993. Kmalu zatem je spodnji dom parlamenta soglasno podprl predlog, pri čemer je za razpravo porabil manj kot dve uri.Pred drugim branjem, ki bo prihodnji teden, je Putin v parlament vložil nove predloge na 24 straneh. »Predsednikova dopolnila so rezultat dialoga s predstavniki vseh strank in civilne družbe,« je sporočil predsednik dumeEno od predlaganih dopolnil omenja vero Rusov v Boga, drugo pa določa, da je zakon heteroseksualna zveza, je povedal podpredsednik dumeRusija je uradno sekularna država, a se ima večina Rusov za pravoslavne kristjane. prenovljeni ustavi bo glede na predlog prepovedano tudi podarjati rusko ozemlje in spodbujati k temu. Član ustavne delovne skupine, ki jo je imenoval Kremelj, igralecje nakazal, da bo takšno dopolnilo zagotovilo, da bo Rusija obdržala Krim, ki si ga je priključila leta 2014, in Kurilske otoke, zaradi katerih je v sporu z Japonsko, tudi po odhodu Putina z oblasti.Nova dopolnila bodo prav tako ščitila zgodovinsko resnico. Putin je večkrat obsodil poskuse zgodovinskega revizionizma in očital Zahodu, da ne ceni dovolj velikih izgub, ki jih je Sovjetska zveza utrpela med drugo svetovno vojno, poroča francoska tiskovna agencija AFP.