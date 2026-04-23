Putin o izpadih ruskega interneta: Nujen varnostni ukrep

Ruski predsednik Vladimir Putin zagovarja izpade interneta kot ključen varnostni ukrep, poroča Reuters. V svojih izjavah je sicer priznal razočaranje zaradi teh prekinitev, vendar je poudaril, da je zaščita nacionalne varnosti vedno na prvem mestu. Prebivalci Moskve so celo šli na ulice izražat nezadovoljstvo.

»Čeprav je žalostno, da do teh prekinitev prihaja, še posebej v večjih mestih, so del operativnih ukrepov, potrebnih za preprečevanje terorističnih napadov,« je na vladnem srečanju dejal Putin. »Prednost ima vedno zaščita življenj ljudi, tudi če to pomeni določene nevšečnosti.«

Hkrati je predsednik v svojih izjavah omenil tudi, da bi bilo vnaprejšnje obveščanje o izpadih interneta lahko škodljivo. »Kriminalci so seznanjeni z vsem,« je dejal. »Če bi vnaprej napovedali izpade, bi ti lahko prilagodili svoje načrte, kar pa bi ogrozilo sam namen tega ukrepa.«

Izpadi interneta, ki so posebej prizadeli predvsem Moskvo, kjer naj bi bil mobilni internet prejšnji mesec izključen skoraj tri tedne, so postali sporen dejavnik. Prekinitve so pogosto utemeljene z nacionalno varnostjo, predvsem z namenom preprečitve uporabe mobilnih omrežij za usmerjanje napadov ukrajinskih dronov.

Kljub utemeljitvam oblasti pa pri javnosti sprožajo očitke, med drugim podjetij, ki trdijo, da so zaradi izklopljenega interneta utrpeli velike motnje v poslovanju. Po poročanju Reutersa naj bi nekateri višji predstavniki vladnih krogov in bančniki zato tudi lobirali pri Putinu, da bi ta omilil omejitve.

Politična analitičarka Tatjana Stanovaja je Putinove besede interpretirala kot poskus opravičevanja trajnih izpadov interneta, hkrati pa je izpostavila pomanjkljivo obveščanje javnosti. »Putin pogosto upravičuje družbeno nezadovoljstvo z izjavo, da uradniki preprosto niso dovolj pojasnili situacije,« je dejala. »Njegove besede nakazujejo, da so varnostni ukrepi ustrezno izvedeni in bodo trajali toliko časa, kolikor bo to potrebno.«