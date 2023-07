Putin je hvaležen šanghajski družini

V nadaljevanju preberite:

»Zahvaljujem se kolegom iz držav članic Šanghajske organizacije za sodelovanje [SCO], ki so podprli delovanje ruskega vodstva,« je ruski predsednik Vladimir Putin poudaril na virtualnem zasedanju te organizacije, ki je včeraj potekalo pod pokroviteljstvom Indije.

Po neuspelem vojaškem udaru se je Putin tokrat prvič pojavil v mednarodni javnosti in sporočil, da je močen, da sta mu Wagnerjeva skupina in Jevgenij Prigožin zgolj pomagala utrditi vrste ter povečati enotnost nacije, zahodne sankcije proti Rusiji pa imajo ravno nasproten učinek. »Rusija se upira vsem zunanjim sankcijam in pritiskom ter se razvija kot še nikoli prej,« je dejal Putin med govorom udeležencem vrhunskega srečanja.