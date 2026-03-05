Putin jim obljublja energente, če ostanejo »zanesljivi partnerji«

Zaradi prekinitve delovanja naftovoda Družba, ki dovaža rusko nafto prek ukrajinskega ozemlja na Madžarsko in Slovaško, se čedalje bolj zaostrujejo odnosi med Kijevom ter Bratislavo in Budimpešto. Energetsko sodelovanje je bil glavni cilj potovanja madžarskega zunanjega ministra Pétra Szijjárta v Moskvo, kjer mu je ruski predsednik Vladimir Putin zagotovil, da bosta njegova država in sosednja Slovaška imeli zagotovljeno dostavo ruskih energentov, »seveda pod pogojem, da bosta vodstvi teh držav vodili takšno politiko kot danes«.