  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Putin le priznal vpletenost Rusije v strmoglavljenje azerbajdžanskega letala

    Priznal je, da je Rusija na dan incidenta izstrelila dve raketi za uničenje ukrajinskih dronov, ki sta eksplodirali nekaj metrov od letala.
    V nesreči je umrlo 38 od skupno 67 ljudi na krovu letala. FOTO: Issa Tazhenbayev/AFP
    Galerija
    V nesreči je umrlo 38 od skupno 67 ljudi na krovu letala. FOTO: Issa Tazhenbayev/AFP
    STA
    9. 10. 2025 | 16:49
    9. 10. 2025 | 16:49
    2:40
    A+A-

    Ruski predsednik Vladimir Putin je danes priznal, da je bila Rusija vpletena v strmoglavljenje azerbajdžanskega letala v Kazahstanu konec lanskega leta, v katerem je umrlo 38 ljudi. Dejal je še, da je šlo za tragedijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

    image_alt
    Nove zdrahe med Bakujem in Moskvo

    Putin je na današnjem srečanju z azerbajdžanskim predsednikom Ilhamom Alijevom dejal, da je Rusija na dan incidenta izstrelila dve raketi za uničenje ukrajinskih dronov, ki sta eksplodirali »nekaj metrov od letala«.

    Usoden let pot proti Groznemu

    Ob tem je poudaril, da raketi nista neposredno zadeli letala, saj bi v tem primeru nemudoma strmoglavilo. Škodo so po njegovih besedah najverjetneje povzročili ostanki raket, zato je pilot to dojemal kot trčenje z jatami ptic, kar je omenil v pogovoru z ruskim kontrolorjem zračnega prometa, kot je zabeleženo črnih skrinjicah letala.

    »Rusija bo v takih tragičnih primerih storila vse potrebno, da zagotovi odškodnino in bo podala pravno oceno vseh uradnih zadev,« je še dejal ruski predsednik.

    Potniško letalo Embraer 190 družbe Azerbaijan Airlines je 25. decembra lani vzletelo iz azerbajdžanske prestolnice Baku in poletelo proti mestu Grozni v Čečeniji. Zaradi slabih vremenskih razmer ni moglo pristati v Groznem, zato so ga preusmerili na drugo letališče. Letalo je prečkalo Kaspijsko jezero in krožilo nad območjem, kjer je nato strmoglavilo blizu mesta Aktau na zahodu Kazahstana. Umrlo je 38 od skupno 67 ljudi na krovu.

    image_alt
    Putinovo opravičilo Azerbajdžanu, letalske družbe odpovedujejo lete v Rusijo

    Nekateri letalski in vojaški strokovnjaki so kmalu po incidentu opozarjali na možnost, da je azerbajdžansko letalo sestrelil ruski sistem zračne obrambe. Oblasti v Moskvi so svarile pred prehitrimi zaključki in teorijami.

    Putin se je sicer Alijevu že lani opravičil za incident, v katerem je letalo strmoglavilo po tem, ko je ruska protizračna obramba napadla ukrajinske drone.

    Danes je ob opravičilu izpostavil še, da je dolžnost Rusije objektivno oceniti vse, kar se je zgodilo, in ugotoviti prave vzroke.

    Novice  |  Slovenija
    Ocene politikov

    Najbolj priljubljen politik desnega pola? Ne, ni Janez Janša

    Janez Janša ni več najbolj priljubljen. Kdo vse ga je prehitel?
    8. 10. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Sankcije

    Američani izstavili račun za Vučićevo sedenje na dveh stolih

    Danes so v veljavo stopile ameriške sankcije proti Naftni industriji Srbije (NIS), posledice bodo čutili tudi onstran meja Srbije.
    Novica Mihajlović 9. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Obveščevalna služba

    Putinova paranoja menda vzrok za etnično čiščenje med ruskimi vohuni

    Analiza CEPA kaže, da Putin sistematično rusificira obveščevalne službe. Ta poteza, ki jo poganja paranoja, prekinja sovjetsko tradicijo.
    8. 10. 2025 | 18:52
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Konec kariere

    Ganljivo slovo: S slovenskim državljanstvom sem dobila življenjsko darilo

    Večkratna državna prvakinja v kolesarstvu Eugenia Bujak je s težkim srcem sklenila svojo športno pot.
    8. 10. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

    Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Razpis za predsednika uprave SDH

    Promo Delo 3. 10. 2025 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

    To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vsako drevo šteje: skupaj za gozdove prihodnosti – tudi z osnovnošolci

    V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Slovenska inovacija zbližuje ameriške družine

    Podjetje Bird Buddy izdeluje ptičje krmilnice in želi s tehnologijo omogočiti poglobitev znanja o pticah, ki jih obiščejo.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Potrošniki ostajajo odporni kljub gospodarski negotovosti

    Ekonomska negotovost je kot megla, ki naredi ljudi previdnejše, gospodarstvo pa je še vedno v dobri kondiciji, pravi Maximilien Lambertson.
    Miran Varga 9. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Mladi kmetje in tehnologija spreminjajo panogo

    Agrosektor v Sloveniji ustvari 58.600 evrov dodane vrednosti na zaposlenega.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi:

    Cilj je skupni regionalni borzni indeks

    V prihodnjem letu konkretni koraki proti temu cilju, je napovedal finančni minister Klemen Boštjančič.
    Nejc Gole 8. 10. 2025 | 14:36
    Preberite več

    Več iz teme

    AzerbajdžanRusijaVladimir Putin

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Državni svet izglasoval veto na novelo zakona o vrtcih

    Večina svetnikov je izrazila nasprotovanje ukinitvi fleksibilnega normativa.
    9. 10. 2025 | 17:24
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Prostofer

    Prostovoljni šoferji največ voženj opravijo do bolnišnic

    V AMZS centru varne vožnje na Vranskem se je srečalo več kot sto prostoferjev, ki starejše vozijo po različnih opravkih.
    Špela Kuralt 9. 10. 2025 | 17:24
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Po dveh letih groze je zelo težko verjeti v mir

    Dogovor med Izraelom in Hamasom je podprla celotna mednarodna skupnost.
    Boštjan Videmšek 9. 10. 2025 | 17:10
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Azerbajdžan

    Putin le priznal vpletenost Rusije v strmoglavljenje azerbajdžanskega letala

    Priznal je, da je Rusija na dan incidenta izstrelila dve raketi za uničenje ukrajinskih dronov, ki sta eksplodirali nekaj metrov od letala.
    9. 10. 2025 | 16:49
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Alpe

    Državljan ZDA umrl na poti na Triglav

    Pohodnik je z zelo zahtevne planinske poti čez Plemenice zdrsnil v globino.
    9. 10. 2025 | 16:04
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Po dveh letih groze je zelo težko verjeti v mir

    Dogovor med Izraelom in Hamasom je podprla celotna mednarodna skupnost.
    Boštjan Videmšek 9. 10. 2025 | 17:10
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Azerbajdžan

    Putin le priznal vpletenost Rusije v strmoglavljenje azerbajdžanskega letala

    Priznal je, da je Rusija na dan incidenta izstrelila dve raketi za uničenje ukrajinskih dronov, ki sta eksplodirali nekaj metrov od letala.
    9. 10. 2025 | 16:49
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Alpe

    Državljan ZDA umrl na poti na Triglav

    Pohodnik je z zelo zahtevne planinske poti čez Plemenice zdrsnil v globino.
    9. 10. 2025 | 16:04
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Bančništvo

    Konec bančnih okenc? Tudi k nam prihaja trend popolnoma digitalnih bank?

    V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Slovenske železnice ob polletju 2025 z rastjo prihodkov in dobička

    Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 14:02
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Novi Mercedes-Benz CLA: doseg do 792 km in hitro polnjenje

    Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

    V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PODKAST

    Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

    Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    DOGODEK

    Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

    Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Posel

    Država končno olajšala življenje podjetnikom?

    S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz mesta na vas za zdravje ljudi

    Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:40
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo