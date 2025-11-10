  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Putin menda za vojno v Ukrajini rekrutira serijske morilce in posiljevalce

    Preiskava Radia Svoboda razkriva, da Rusija za vojno rekrutira serijske morilce in posiljevalce, ki po vrnitvi domov zagrešijo nove zločine.
    Rusko ministrstvo za obrambo za bojevanje v Ukrajini sistematično rekrutira obsojene serijske morilce, posiljevalce in druge nasilne zločince. FOTO: Vyacheslav Prokofyev Via Reuters
    Rusko ministrstvo za obrambo za bojevanje v Ukrajini sistematično rekrutira obsojene serijske morilce, posiljevalce in druge nasilne zločince. FOTO: Vyacheslav Prokofyev Via Reuters
    Ž. U.
    10. 11. 2025 | 15:53
    Ukrajinski mediji in preiskovalni novinarji poročajo, da rusko ministrstvo za obrambo za bojevanje v Ukrajini sistematično rekrutira obsojene serijske morilce, posiljevalce in druge nasilne zločince. V zameno za podpise vojaških pogodb naj bi tem zapornikom ponudili predčasno izpustitev in pomilostitev.

    Osrednji vir teh trditev je obsežna preiskava, ki jo je 9. novembra objavil projekt Sibirska realnost (ukrajinsko Sibir.Realii), ki deluje pod okriljem ukrajinske in mednarodne mreže Radio Svoboda.

    Poročilo podrobno opisuje več primerov, kjer so bili moški, obsojeni najhujših zločinov, izpuščeni iz pripora ali zaporov in poslani neposredno na fronto.

    Morilec in davitelj Vagan Safarjan

    Radio Svoboda izpostavlja primer 64-letnega Vagana Safarjana iz Astrahana. Safarjan je v priporu čakal na sojenje zaradi dvojnega umora, ko je bil spomladi letos izpuščen in poslan v Ukrajino kot del jurišne enote. Obtožen je bil, da je leta 1998 med ropom zadavil dve ženski.

    V zameno za podpise vojaških pogodb naj bi tem zapornikom ponudili predčasno izpustitev in pomilostitev. FOTO: Vyacheslav Prokofyev Via Reuters
    V zameno za podpise vojaških pogodb naj bi tem zapornikom ponudili predčasno izpustitev in pomilostitev. FOTO: Vyacheslav Prokofyev Via Reuters

    Radio Svoboda poroča, da je bil njegov kazenski primer ustavljen kmalu po aretaciji novembra 2024, čeprav naj bi bil na voljo njegov posnetek priznanja in forenzične rekonstrukcije dogodka.

    Safarjan je pred tem že prestal 18-letno zaporno kazen zaradi drugega umora. Eden od njegovih sorodnikov je za Radio Svoboda izrazil šok: »Težko je verjeti, da dajejo orožje ljudem, kot je on.« Tudi prebivalci Astrahana, kjer so se zgodili zločini, naj bi po spletu puščali vznemirjene komentarje ob novici o njegovi napotitvi.

    »Mlatilec s kladivom« v sanitetni enoti

    Drugi primer, ki ga navaja Radio Svoboda, je 63-letni Jurij Gričenko, serijski morilec iz Zelenograda. Gričenko, znan tudi pod vzdevkom Mlatilec s kladivom, je bil obsojen zaradi umora najmanj petih ljudi, večinoma žensk, ki jih je napadal s kladivom.

    Slavoj Žižek: Čakajo nas mračni časi

    Po poročanju Radia Svoboda je bil Gričenko predhodno diagnosticiran s shizofrenijo in označen za duševno nestabilnega. Zaradi nasilnega vedenja v zaporu, vključno z napadi na osebje in druge zapornike, naj bi 13 let preživel v samici.

    Do februarja 2025 naj bi bilo s strani povratnikov ubitih ali hudo poškodovanih že več kot 750 civilistov v Rusiji. FOTO: Vyacheslav Prokofyev Via Reuters
    Do februarja 2025 naj bi bilo s strani povratnikov ubitih ali hudo poškodovanih že več kot 750 civilistov v Rusiji. FOTO: Vyacheslav Prokofyev Via Reuters

    Čeprav bi moral kazen prestajati do junija 2024, nato pa biti premeščen v psihiatrično ustanovo z intenzivnim nadzorom, je bil po podatkih Radia Svoboda izpuščen že jeseni 2023. Od sredine leta 2024 naj bi služil v sanitetno-evakuacijski enoti. Radio Svoboda ob tem navaja poročanje Telegram kanala Shot, da naj bi Gričenko »sam zaprosil za napotitev«, da bi zaslužil denar za življenje po izpustitvi.

    Naraščanje kriminala in sprememba zakonodaje

    Ukrajinski mediji opozarjajo, da Safarjan in Gričenko nista osamljena primera. Radio Svoboda navaja še več drugih obsojencev za najhujša kazniva dejanja, ki so bili izpuščeni za sodelovanje v vojni:

    • Pavel Šuvalov: Obsojen leta 2021 na 24 let zapora zaradi posilstva najmanj 27 žensk in umora dveh.
    • Aleksandr Nagornjuk: Obsojen zaradi umora lokalnega nogometaša.
    • Jurij Desjatov: Obsojen, ker je moškega 26-krat udaril z avtomobilsko dvigalko po glavi, da bi mu ukradel avto.
    • Sergej Julin in Maksim Ovčinikov: Obsojena na 22 in 18 let zapora zaradi posilstva in umora 19-letnice.

    Radio Svoboda navaja še več drugih obsojencev, ki so bili izpuščeni za sodelovanje v vojni. FOTO: Kristina Kormilitsyna Via Reuters
    Radio Svoboda navaja še več drugih obsojencev, ki so bili izpuščeni za sodelovanje v vojni. FOTO: Kristina Kormilitsyna Via Reuters

    Mediji so identificirali več obsojencev za večkratne umore, ki so bili rekrutirani za boj v Ukrajini:

    Denis Gorin: Serijski morilec in kanibal z otoka Sahalin, obsojen za najmanj štiri umore. Konec leta 2023 je bil izpuščen in poslan v Ukrajino (v enoto Storm-Z ali PMC). Kasneje je bil ranjen in zdravljen v bolnišnici v Južno-Sahalinsku, julija 2024 pa je umrl zaradi posledic vojnih ran.

    Denis Zubov: Obsojen zaradi treh umorov v Volgogradu (2013–2014). Iz zapora je bil rekrutiran, sprva prek skupine Wagner. Medij Mediazona je ugotovil, da je bil ubit 20. aprila 2023, verjetno med boji pri Bahmutu, in je prejel predsedniško pomilostitev. Njegov grob in datum smrti sta kasneje potrdila poročila o smrti na fronti.

    Nikolaj Ogolobjak: Čeprav ne gre za klasičnega serijskega morilca, njegov primer po mnenju medijev ponazarja širino politike pomilostitev. Ogolobjak je bil član »satanistične« skupine, obsojen zaradi ritualnih umorov štirih najstnikov leta 2008. Po šestih mesecih služenja v Ukrajini je bil pomiloščen. Zaradi hudih poškodb naj bi ostal invalid.

    Tako Radio Svoboda kot ukrajinski Kyiv Post (ki citira ruski neodvisni medij Verstka) opozarjata na posledice teh izpustitev. Verstka je po poročanju Kyiv Posta zabeležila, da so pomiloščeni nekdanji obsojenci, ki so se vrnili iz Ukrajine, povezani z najmanj 242 umori in 227 hudimi telesnimi poškodbami v Rusiji. Radio Svoboda pa ob sklicevanju na isto publikacijo navaja, da naj bi bilo do februarja 2025 s strani povratnikov ubitih ali hudo poškodovanih že več kot 750 civilistov v Rusiji.

    Radio Svoboda še navaja, da naj bi Kremelj podrejenim medijem priporočal, naj o zločinih, ki jih zagrešijo povratniki, ne poročajo.

    Ruska agresija je za Evropo vse dražja

    Po besedah vojaškega odvetnika, ki ga citira Radio Svoboda, je zakon iz junija 2023 rekrutiranje obsojenih za huda kazniva dejanja prepovedoval. Vendar pa naj bi nov zvezni zakon, sprejet marca 2024, to spremenil in zdaj prepoveduje le rekrutiranje obsojenih za spolne zločine nad mladoletniki in terorizem.

    V ruski dumi naj bi se medtem pojavili nasprotujoči si predlogi. Medtem ko je poslanka Nina Ostanina predlagala vzpostavitev stalnega nadzora nad nekdanjimi zaporniki, ki se vrnejo z vojne, da bi »zaščitili družbo«, je njen kolega Andrej Alševski pobudo označil za pretirano, češ da so »heroji SVO že odkupili svojo krivdo s krvjo in bi morali čutiti skrb oblasti in družbe«.

    vojna v UkrajiniRusijakriminalSerijski morilciposiljevalecVladimir Putin

