Putin obljubil da bo zagotovil varnost Rusije

Ruski predsednik Vladimir Putin se je zavezal, da bo zagotovil varnost Rusije in njenih prebivalcev v času, ko je Ukrajina okrepila povračilne napade na cilje v Rusiji. V govoru na kongresu vladajoče stranke Združena Rusija je dejal, da bodo premagali vse izzive, s katerimi se soočajo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Vidimo probleme, zavedamo se jih in se nanje odzivamo, a zagotovo bomo zagotovili tako varnost države in državljanov kot tudi nedotakljivost meja Rusije,« je dejal Putin.

»Nedvomno bomo premagali vse izzive, ki nam danes pretijo, vključno s terorističnimi napadi na naše ozemlje in infrastrukturne objekte,« je dejal.

Ukrajina je v zadnjem času okrepila napade z droni na rusko ozemlje, medtem ko se še vedno sooča z vsakodnevnimi ruskimi napadi. Kijev vztraja, da ukrajinska vojska napada predvsem vojaške objekte in energetsko infrastrukturo, da bi Kremlju odvzela ključne prihodke od izvoza fosilnih goriv.