Putin obsodil atentat na Hameneja, Kitajsko skrbi usoda njenih interesov

Ruski predsednik Vladimir Putin je poslal sožalni telegram svojemu iranskemu kolegu Masudu Pezeškianu, v katerem je umor vrhovnega voditelja Alija Hameneja označil za »cinični atentat, ki je kršil vse norme človeške morale in mednarodnega prava«. »V naši državi se bomo ajatole Hameneja spominjali kot izjemnega državnika, ki je ogromno prispeval k razvoju prijateljskih rusko-iranskih odnosov in jih dvignil na raven vsestranskega strateškega partnerstva,« je zapisal Putin.

V Rusiji so se ostro odzvali na ameriško-izraelski napad na Iran, še preden jih je dosegla novica o atentatu na vrhovnega voditelja. Putin je sklical sejo sveta za nacionalno varnost, zunanji minister Sergej Lavrov je poklical svojega iranskega kolega Abasa Aragčija in v pogovoru obsodil dejanja ZDA in Izraela. Govornica zunanjega ministrstva Marija Zaharova je izjavila, da ameriško-izraelska operacija regijo približuje humanitarni in gospodarski, nemara celo radiološki katastrofi. Po njenih besedah poskušata ZDA in Izrael uničiti ustavni red in vodstvo države, ki jima ni všeč in ki se ni hotela podrediti diktatu sile in hegemonije.