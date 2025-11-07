  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Putin odredil nov vpoklic 135.000 nabornikov do konca leta

    Ruski vojak obsojen na dosmrtni zapor. Medtem potekajo srditi boji za Pokrovsk, Ukrajina z droni nad ruske rafinerije. Putnil vpoklical nove nabornike.
    Sodišče v Zaporožju je 27-letnega Dmitrija Kurašova spoznalo za krivega umora Vitalija Hodnjuka. FOTO: Inna Varenytsia/Reuters
    Galerija
    Sodišče v Zaporožju je 27-letnega Dmitrija Kurašova spoznalo za krivega umora Vitalija Hodnjuka. FOTO: Inna Varenytsia/Reuters
    Ž. U.
    7. 11. 2025 | 07:51
    0:29
    A+A-

    Ukrajinsko sodišče je v četrtek sprejelo prelomno odločitev in prvič v zgodovini konflikta ruskega vojaka obsodilo na dosmrtno zaporno kazen zaradi umora vojnega ujetnika.

    Kot poroča britanski časnik The Guardian, je sodišče v Zaporožju 27-letnega Dmitrija Kurašova spoznalo za krivega umora 41-letnega Vitalija Hodnjuka, ukrajinskega vojnega veterana, ki se je predal po zajetju.

    Med večmesečnim sojenjem je tožilstvo dokazovalo, da je Kurašov 6. januarja 2024 med napadom na ukrajinske položaje v Zaporoški regiji Hodnjuka ustrelil od blizu z več naboji iz puške AK-47, čeprav je ta neoborožen prilezel iz jarka in se predal.

    Pričanje lastnih soborcev

    Primer je še posebej odmeven zaradi pričanj. Ukrajinska nacionalna policija je po poročanju BBC sporočila, da so »strokovna poročila, pričevanja prič in videoposnetki s kraja dogodka potrdili, da je ruski vojak vojnega ujetnika ubil namerno po ukazu svojih poveljnikov, ki so enotam naročili, naj ne jemljejo ukrajinskih vojakov za ujetnike«.

    Ukrajinska policija je sporočila, da so dokazi potrdili, da je ruski vojak ujetnika ubil namerno. FOTO: Reuters
    Ukrajinska policija je sporočila, da so dokazi potrdili, da je ruski vojak ujetnika ubil namerno. FOTO: Reuters

    Kurašov je krivdo sprva priznal, kasneje pa je izjavo umaknil, češ da je to storil le zato, da bi pospešil sojenje v upanju na hitro izmenjavo zapornikov. Trdil je, da je Hodnjuka ubil ruski vojaški zdravnik, ki je kasneje umrl v boju.

    To njegovo različico pa so po poročanju BBC ovrgli drugi pripadniki njegove lastne enote, ki so bili prav tako zajeti. Trije ruski vojni ujetniki so pričali, da so videli Hodnjuka, kako je prišel iz jarka z dvignjenimi rokami.

    Čeprav same usmrtitve zaradi bližnjih eksplozij niso videli, so potrdili, da je bil ob žrtvi le Kurašov in da zdravnik, ki ga je ta obtožil, v času umora sploh ni bil na prizorišču.

    Ukrajinska vojaška obveščevalna služba (GUR) je sporočila, da so diverzanti zažgali nadzorne sisteme na lokomotivah. FOTO: Andriy Andriyenko/AFP
    Ukrajinska vojaška obveščevalna služba (GUR) je sporočila, da so diverzanti zažgali nadzorne sisteme na lokomotivah. FOTO: Andriy Andriyenko/AFP

    Tožilec Nikita Manevski je med sojenjem poudaril, da obtoženi ni pokazal »nobenega obžalovanja« in »nič drugega kot brezbrižnost«, poroča BBC. Kurašov je sicer že pred časom potrdil, da se je pridružil zloglasni jurišni enoti »Storm V« v zameno za predčasen izpust iz zaporniške kolonije, kjer je služil kazen zaradi kraje.

    image_alt
    Tanja Fajon pri Zelenskem: »O prihodnosti Ukrajine lahko odloča le Ukrajina«

    Ukrajinska obveščevalna služba (HUR) je po navedbah BBC zabeležila že več kot 150 primerov usmrtitev vojnih ujetnikov s strani ruskih sil, kar naj bi po mnenju Kijeva kazalo na »jasne znake, da je to del politike«. Guardian dodaja, da ukrajinsko tožilstvo trenutno preiskuje umore 322 ukrajinskih vojakov, ki so se predali.

    Srditi boji za Pokrovsk in nova vpoklica

    Medtem se vojna na fronti nadaljuje z nezmanjšano močjo. Težišče spopadov se je po poročanju Sky News osredotočilo na mesto Pokrovsk, ki velja za »vrata v Doneck«. Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da se njihove sile borijo v mestu in njegovi zahodni industrijski coni.

    Ukrajinski droni zadeli rafinerijo v Volgogradu že drugič v treh mesecih. FOTO: Reuters
    Ukrajinski droni zadeli rafinerijo v Volgogradu že drugič v treh mesecih. FOTO: Reuters

    Vrhovni poveljnik ukrajinske vojske Oleksandr Sirski je po navedbah BBC priznal, da na mesto pritiska »večtisočglava« ruska sila, a je zanikal ruska poročila, da so ukrajinske enote obkoljene. Padec Pokrovska bi bil za Kijev hud udarec, saj velja za ključno cestno in železniško vozlišče, njegova izguba pa bi Rusiji odprla pot za napredovanje proti Kramatorsku in Slovjansku.

    Napeto je tudi južneje, v regiji Zaporožje. Ukrajinska vojska je sporočila, da so razmere »precej napete«, da potekajo »srditi boji« v Pavlovki, medtem ko Rusi po poročanju Sky News izkoriščajo gosto meglo za napredovanje.

    Kot odgovor na izgube in za ohranjanje pritiska je ruski predsednik Vladimir Putin po poročanju britanskega obrambnega ministrstva odredil nov vpoklic 135.000 nabornikov do konca leta.

    Ruski predsednik Vladimir Putin je odredil nov vpoklic 135.000 nabornikov do konca leta. FOTO; Gavriil Grigorov/AFP
    Ruski predsednik Vladimir Putin je odredil nov vpoklic 135.000 nabornikov do konca leta. FOTO; Gavriil Grigorov/AFP

    Ukrajinski udarci globoko v Rusijo

    Medtem ko Rusija pritiska na fronti, Ukrajina nadaljuje s strategijo napadov na rusko infrastrukturo globoko v notranjosti države. Generalštab ukrajinske vojske je po poročanju AP v četrtek potrdil, da so ukrajinski droni znova zadeli veliko naftno rafinerijo v ruski regiji Volgograd, že drugič v zadnjih treh mesecih.

    Ruski uradniki napada niso neposredno potrdili, je pa lokalni guverner priznal, da so droni zanetili požar na »neimenovanem industrijskem objektu«.

    image_alt
    Zanima me, ali bodo tudi slovenske volitve tarča dezinformacij in propagande

    Po navedbah Kijeva gre za največjo proizvajalko goriv v južnem zveznem okrožju Rusije, ki predela več kot 15 milijonov ton surove nafte letno, kar po podatkih AP predstavlja 5,6 odstotka celotne ruske rafinerijske zmogljivosti. Viri so za Sky News potrdili, da je rafinerija po napadu zaustavila delovanje.

    Ukrajinsko tožilstvo trenutno preiskuje umore 322 ukrajinskih vojakov. FOTO: Andriy Andriyenko/AFP
    Ukrajinsko tožilstvo trenutno preiskuje umore 322 ukrajinskih vojakov. FOTO: Andriy Andriyenko/AFP

    Poleg tega je ukrajinska vojaška obveščevalna služba (GUR) po poročilih AP sporočila, da so diverzanti znotraj Rusije, ki pripadajo skupini »Svoboda Rusiji«, z molotovkami zažgali nadzorne sisteme na več deset lokomotivah, ki so prevažale vojaški tovor. Kijev je prav tako prevzel odgovornost za napade na tri skladišča goriva na Krimu in bazo za sestavljanje dronov Šahed v okupiranem Donecku, poroča AP.

    Rusija medtem nadaljuje z napadi na ukrajinsko energetsko infrastrukturo. V napadu na mesto Kamjanske v regiji Dnipropetrovsk je bila po poročanju AP ubita ena oseba, osem pa ranjenih. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da tuje države pomagajo Kijevu pri ohranjanju delovanja električnega omrežja.

    Mednarodni odzivi

    Na diplomatskem in mednarodnem področju se krepijo tako podpora Kijevu kot pritiski na Moskvo.

    Švedska in Ukrajina sta podpisali pismo o nameri za vzpostavitev središča za razvoj orožarskih tehnologij. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP
    Švedska in Ukrajina sta podpisali pismo o nameri za vzpostavitev središča za razvoj orožarskih tehnologij. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP

    Švedska in Ukrajina sta po poročilih Guardiana podpisali pismo o nameri za vzpostavitev posebnega središča v Ukrajini, namenjenega razvoju novih orožarskih tehnologij. Švedski obrambni minister Pal Jonson je potrdil, da bodo na lokaciji delali tudi švedski strokovnjaki.

    Ta dogovor sledi oktobrskemu pismu o nameri glede sodelovanja v letalstvu, ki bi lahko po poročanju Sky News pripeljalo do nakupa do 150 švedskih bojnih letal Gripen E s strani Ukrajine.

    image_alt
    Letališči v Bruslju in Liègeu zaprli zaradi dronov

    Pritiski na Rusijo se medtem nadaljujejo. Švicarski trgovec s surovinami Gunvor je po poročanju Guardiana umaknil svojo ponudbo za nakup tujih sredstev ruskega energetskega velikana Lukoil. To naj bi storil po tem, ko je ameriško finančno ministrstvo podjetje označilo za rusko »lutko« in signaliziralo, da Washington nasprotuje dogovoru.

    Švicarski trgovec s surovinami Gunvor je umaknil svojo ponudbo za nakup sredstev ruskega Lukoila. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters
    Švicarski trgovec s surovinami Gunvor je umaknil svojo ponudbo za nakup sredstev ruskega Lukoila. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

    Hkrati Bolgarija pripravlja zakon, ki bi državi omogočil zaseg in prodajo rafinerije Burgas, ki je v lasti Lukoila, prav tako zaradi ameriških sankcij.

    Evropska unija je medtem opozorila pred »novim sprožilcem jedrske oboroževalne tekme«, potem ko sta tako Washington kot Moskva napovedala načrte za morebitna jedrska testiranja.

    image_alt
    Tujcem obljubijo dobro službo, nato pa jih pošljejo na fronto

    Kot odmev na dogajanje na fronti pa je sodišče v okupiranem Donecku, ki ga podpira Moskva, po poročanju Guardiana obsodilo dva kolumbijska državljana na 13 let zapora. Moška sta se v letih 2023 in 2024 borila na strani Kijeva, julija pa sta izginila med postankom v Venezueli, tesni zaveznici Rusije.

    Sodišče v okupiranem Donecku je obsodilo dva kolumbijska državljana na 13 let zapora. FOTO: AFP
    Sodišče v okupiranem Donecku je obsodilo dva kolumbijska državljana na 13 let zapora. FOTO: AFP

    Kolumbijski mediji so poročali, da so ju aretirali v Caracasu, še vedno v ukrajinskih uniformah. Nazadnje so ju videli v videoposnetku ruske varnostne službe FSB, vklenjena in v ruskih zaporniških oblačilih.

    Oškodovanje upnikov

    Sodba padla malo pred zastaranjem

    Urško Jurkovič so obsodili na 18-mesečno pogojno kazen.
    Aleksander Brudar 5. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Zakon o psihoterapiji

    Najagresivnejše lobiranje tega mandata

    Koalicija bo predvidoma tudi po vetu državnega sveta razdeljena. Usoda zakona v rokah NSi.
    Barbara Eržen 6. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Od srede do srede

    Markeš o napetostih na Dolenjskem: »Slovenija je na tem, da poči«

    Žerdin in Markeš sta v ospredje postavila volitve v New Yorku, pobudo Inštituta 8. marec, situacijo na Dolenjskem in sodno odločitev glede vdora v prostore RTV.
    5. 11. 2025 | 16:16
    Preberite več
    Premium
    Pred martinovim sesuli alkotest

    Sodišče ugodilo vozniku, ki je pijan povzročil prometno nesrečo in pobegnil

    Voznik je podpisal zapisnik, da se strinja z ugotovitvami policista. A si je nato premislil, saj je sprožil zahtevo za sodno varstvo.
    Mitja Felc 6. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Podkast Supermoč

    »Sem eden redkih ljudi na svetu, ki je vesel, ko mu rečejo, da ima kolitis«

    Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Promo
    NEPREMIČNINE

    »Potihem si želim, da bi spet imel čas za ples«

    Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 09:47
    Preberite več
    Promo
    Vredno branja

    »Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

    Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 13:14
    Preberite več
    Promo
    Vredno branja

    Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

    Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Vredno branja

    Zvezde vas čakajo: Glasujte za svoja favorita

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Varovanje meje

    Aktiviran 37. člen, na meji odslej s policisti tudi vojaki

    Policija bo o potrebi po aktivaciji 37. člena zakona o obrambi poročala vsak mesec sproti, vladni sklep pa velja do preklica.
    7. 11. 2025 | 07:56
    Preberite več
    Vojna v Ukrajini

    Putin odredil nov vpoklic 135.000 nabornikov do konca leta

    Ruski vojak obsojen na dosmrtni zapor. Medtem potekajo srditi boji za Pokrovsk, Ukrajina z droni nad ruske rafinerije. Putnil vpoklical nove nabornike.
    7. 11. 2025 | 07:51
    Preberite več
    Nasilje nad ženskami

    Zaradi napovedi izstopa iz istanbulske konvencije na ulice na tisoče ljudi

    Če bo parlament zakonodajo ponovno sprejel brez sprememb, ga predsednik ne bo mogel še drugič zavrniti.
    7. 11. 2025 | 07:43
    Preberite več
    Liga ABA

    Iz Ljubljane je odšel potiho, vrača se kot MVP

    Košarkarji Cedevite Olimpije v nedeljo ob 19.30 v Stožicah gostijo novinca v jadranski druščini Dunaj. V dresu Vienne blesti nekdanji zmaj Gregor Glas.
    7. 11. 2025 | 07:30
    Preberite več
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Lazanja v eni ponvi – hitro, okusno in brez pomivanja

    Ena ponev, nič plastenja, poln okus: hitra lazanja, ki navduši z bogatim okusom, čeprav ni pripravljena v pečici.
    Odprta kuhinja 7. 11. 2025 | 06:56
    Preberite več
    Vredno branja

    Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

    Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 15:13
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Polna košarica in polna baterija: udobje, ki presega vse izkušnje do zdaj (video)

    Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Slovenski oblak, ki konkurira globalnim: hitro, varno in bližje

    Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 11:56
    Preberite več
    JAVNI RAZPIS

    Nova sredstva za nevladne organizacije

    Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Vredno branja

    Kaj je hallux valgus? Kako ga uspešno zdravimo?

    Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 08:47
    Preberite več
    PROGRAMSKA OPREMA

    Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

    Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Vredno branja

    Zvezde vas čakajo: Glasujte za svoja favorita

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Vredno branja

    Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

    Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Vredno branja

    Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

    Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Tehnološki velikani

    Kdo vlada signalu?

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Vredno branja

    Ideje, nasveti in navdih za dom na

    Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:49
    Preberite več
    POGOZDOVANJE

    Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

    V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 09:52
    Preberite več
    Vredno branja

    Nova raven kremastega užitka

    Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 12:54
    Preberite več

