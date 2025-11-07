Putin odredil nov vpoklic 135.000 nabornikov do konca leta

Ukrajinsko sodišče je v četrtek sprejelo prelomno odločitev in prvič v zgodovini konflikta ruskega vojaka obsodilo na dosmrtno zaporno kazen zaradi umora vojnega ujetnika.

Kot poroča britanski časnik The Guardian, je sodišče v Zaporožju 27-letnega Dmitrija Kurašova spoznalo za krivega umora 41-letnega Vitalija Hodnjuka, ukrajinskega vojnega veterana, ki se je predal po zajetju.

Med večmesečnim sojenjem je tožilstvo dokazovalo, da je Kurašov 6. januarja 2024 med napadom na ukrajinske položaje v Zaporoški regiji Hodnjuka ustrelil od blizu z več naboji iz puške AK-47, čeprav je ta neoborožen prilezel iz jarka in se predal.

Pričanje lastnih soborcev

Primer je še posebej odmeven zaradi pričanj. Ukrajinska nacionalna policija je po poročanju BBC sporočila, da so »strokovna poročila, pričevanja prič in videoposnetki s kraja dogodka potrdili, da je ruski vojak vojnega ujetnika ubil namerno po ukazu svojih poveljnikov, ki so enotam naročili, naj ne jemljejo ukrajinskih vojakov za ujetnike«.

Ukrajinska policija je sporočila, da so dokazi potrdili, da je ruski vojak ujetnika ubil namerno. FOTO: Reuters

Kurašov je krivdo sprva priznal, kasneje pa je izjavo umaknil, češ da je to storil le zato, da bi pospešil sojenje v upanju na hitro izmenjavo zapornikov. Trdil je, da je Hodnjuka ubil ruski vojaški zdravnik, ki je kasneje umrl v boju.

To njegovo različico pa so po poročanju BBC ovrgli drugi pripadniki njegove lastne enote, ki so bili prav tako zajeti. Trije ruski vojni ujetniki so pričali, da so videli Hodnjuka, kako je prišel iz jarka z dvignjenimi rokami.

Čeprav same usmrtitve zaradi bližnjih eksplozij niso videli, so potrdili, da je bil ob žrtvi le Kurašov in da zdravnik, ki ga je ta obtožil, v času umora sploh ni bil na prizorišču.

Ukrajinska vojaška obveščevalna služba (GUR) je sporočila, da so diverzanti zažgali nadzorne sisteme na lokomotivah. FOTO: Andriy Andriyenko/AFP

Tožilec Nikita Manevski je med sojenjem poudaril, da obtoženi ni pokazal »nobenega obžalovanja« in »nič drugega kot brezbrižnost«, poroča BBC. Kurašov je sicer že pred časom potrdil, da se je pridružil zloglasni jurišni enoti »Storm V« v zameno za predčasen izpust iz zaporniške kolonije, kjer je služil kazen zaradi kraje.

Ukrajinska obveščevalna služba (HUR) je po navedbah BBC zabeležila že več kot 150 primerov usmrtitev vojnih ujetnikov s strani ruskih sil, kar naj bi po mnenju Kijeva kazalo na »jasne znake, da je to del politike«. Guardian dodaja, da ukrajinsko tožilstvo trenutno preiskuje umore 322 ukrajinskih vojakov, ki so se predali.

Srditi boji za Pokrovsk in nova vpoklica

Medtem se vojna na fronti nadaljuje z nezmanjšano močjo. Težišče spopadov se je po poročanju Sky News osredotočilo na mesto Pokrovsk, ki velja za »vrata v Doneck«. Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da se njihove sile borijo v mestu in njegovi zahodni industrijski coni.

Ukrajinski droni zadeli rafinerijo v Volgogradu že drugič v treh mesecih. FOTO: Reuters

Vrhovni poveljnik ukrajinske vojske Oleksandr Sirski je po navedbah BBC priznal, da na mesto pritiska »večtisočglava« ruska sila, a je zanikal ruska poročila, da so ukrajinske enote obkoljene. Padec Pokrovska bi bil za Kijev hud udarec, saj velja za ključno cestno in železniško vozlišče, njegova izguba pa bi Rusiji odprla pot za napredovanje proti Kramatorsku in Slovjansku.

Napeto je tudi južneje, v regiji Zaporožje. Ukrajinska vojska je sporočila, da so razmere »precej napete«, da potekajo »srditi boji« v Pavlovki, medtem ko Rusi po poročanju Sky News izkoriščajo gosto meglo za napredovanje.

Kot odgovor na izgube in za ohranjanje pritiska je ruski predsednik Vladimir Putin po poročanju britanskega obrambnega ministrstva odredil nov vpoklic 135.000 nabornikov do konca leta.

Ruski predsednik Vladimir Putin je odredil nov vpoklic 135.000 nabornikov do konca leta. FOTO; Gavriil Grigorov/AFP

Ukrajinski udarci globoko v Rusijo

Medtem ko Rusija pritiska na fronti, Ukrajina nadaljuje s strategijo napadov na rusko infrastrukturo globoko v notranjosti države. Generalštab ukrajinske vojske je po poročanju AP v četrtek potrdil, da so ukrajinski droni znova zadeli veliko naftno rafinerijo v ruski regiji Volgograd, že drugič v zadnjih treh mesecih.

Ruski uradniki napada niso neposredno potrdili, je pa lokalni guverner priznal, da so droni zanetili požar na »neimenovanem industrijskem objektu«.

Po navedbah Kijeva gre za največjo proizvajalko goriv v južnem zveznem okrožju Rusije, ki predela več kot 15 milijonov ton surove nafte letno, kar po podatkih AP predstavlja 5,6 odstotka celotne ruske rafinerijske zmogljivosti. Viri so za Sky News potrdili, da je rafinerija po napadu zaustavila delovanje.

Ukrajinsko tožilstvo trenutno preiskuje umore 322 ukrajinskih vojakov. FOTO: Andriy Andriyenko/AFP

Poleg tega je ukrajinska vojaška obveščevalna služba (GUR) po poročilih AP sporočila, da so diverzanti znotraj Rusije, ki pripadajo skupini »Svoboda Rusiji«, z molotovkami zažgali nadzorne sisteme na več deset lokomotivah, ki so prevažale vojaški tovor. Kijev je prav tako prevzel odgovornost za napade na tri skladišča goriva na Krimu in bazo za sestavljanje dronov Šahed v okupiranem Donecku, poroča AP.

Rusija medtem nadaljuje z napadi na ukrajinsko energetsko infrastrukturo. V napadu na mesto Kamjanske v regiji Dnipropetrovsk je bila po poročanju AP ubita ena oseba, osem pa ranjenih. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da tuje države pomagajo Kijevu pri ohranjanju delovanja električnega omrežja.

Mednarodni odzivi

Na diplomatskem in mednarodnem področju se krepijo tako podpora Kijevu kot pritiski na Moskvo.

Švedska in Ukrajina sta podpisali pismo o nameri za vzpostavitev središča za razvoj orožarskih tehnologij. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP

Švedska in Ukrajina sta po poročilih Guardiana podpisali pismo o nameri za vzpostavitev posebnega središča v Ukrajini, namenjenega razvoju novih orožarskih tehnologij. Švedski obrambni minister Pal Jonson je potrdil, da bodo na lokaciji delali tudi švedski strokovnjaki.

Ta dogovor sledi oktobrskemu pismu o nameri glede sodelovanja v letalstvu, ki bi lahko po poročanju Sky News pripeljalo do nakupa do 150 švedskih bojnih letal Gripen E s strani Ukrajine.

Pritiski na Rusijo se medtem nadaljujejo. Švicarski trgovec s surovinami Gunvor je po poročanju Guardiana umaknil svojo ponudbo za nakup tujih sredstev ruskega energetskega velikana Lukoil. To naj bi storil po tem, ko je ameriško finančno ministrstvo podjetje označilo za rusko »lutko« in signaliziralo, da Washington nasprotuje dogovoru.

Švicarski trgovec s surovinami Gunvor je umaknil svojo ponudbo za nakup sredstev ruskega Lukoila. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

Hkrati Bolgarija pripravlja zakon, ki bi državi omogočil zaseg in prodajo rafinerije Burgas, ki je v lasti Lukoila, prav tako zaradi ameriških sankcij.

Evropska unija je medtem opozorila pred »novim sprožilcem jedrske oboroževalne tekme«, potem ko sta tako Washington kot Moskva napovedala načrte za morebitna jedrska testiranja.

Kot odmev na dogajanje na fronti pa je sodišče v okupiranem Donecku, ki ga podpira Moskva, po poročanju Guardiana obsodilo dva kolumbijska državljana na 13 let zapora. Moška sta se v letih 2023 in 2024 borila na strani Kijeva, julija pa sta izginila med postankom v Venezueli, tesni zaveznici Rusije.

Sodišče v okupiranem Donecku je obsodilo dva kolumbijska državljana na 13 let zapora. FOTO: AFP

Kolumbijski mediji so poročali, da so ju aretirali v Caracasu, še vedno v ukrajinskih uniformah. Nazadnje so ju videli v videoposnetku ruske varnostne službe FSB, vklenjena in v ruskih zaporniških oblačilih.