Putin odredil pripravo predlogov za morebitno preizkušanje jedrskega orožja

Rusija bo premislila o ponovnem začetku preizkušanja jedrskega orožja, če bodo to storile tudi ZDA, je v sredo izjavil ruski predsednik Vladimir Putin. V luči tega je najvišjim uradnikom naročil, naj pripravijo predloge za morebiten preizkus tovrstnega orožja.

Putin je zunanjemu ministrstvu in ministrstvu za obrambo ter varnostnim službam naročil, naj zbirajo relevantne informacije in pripravijo »predloge o morebitnem začetku pripravljalnih del za jedrske poskuse«, je razvidno iz zapisnika po zasedanju ruskega varnostnega sveta.

Po navedbah ruskega predsednika bo Moskva še naprej spoštovala pogodbo o celoviti prepovedi jedrskih poskusov (CTBT), ki prepoveduje vse jedrske poskuse, bodisi za vojaške bodisi za civilne namene, dokler bodo pogodbo spoštovale tudi druge države.

»Če bodo ZDA ali druge države podpisnice izvedle takšne preizkuse, bo Rusija ustrezno odgovorila,« je še dodal.

Izjave Putina sledijo nedavni odreditvi testiranja ameriškega jedrskega orožja, ki jo je predsednik ZDA Donald Trump naznanil, potem ko je Rusija izvedla preizkus podvodnega drona in rakete burevestnik na jedrski pogon. V Kremlju pri tem zatrjujejo, da ne gre za jedrske preizkuse.

Trump je prav tako Rusiji in Kitajski očital, da skrivaj izvajata podzemne jedrske preizkuse, zato da bodo to počele tudi ZDA.