Putin odšel na zdravniški pregled v Moskvo, noč je preživel v bolnišnici

Ruski predsednik Vladimir Putin je dejal, da je odličnega zdravja, navaja nemška tiskovna agencija DPA. Pred kratkim je odšel na zdravniški pregled v eno od moskovskih bolnišnic po ogledu razstave v ruski prestolnici.

»Hvala bogu je vse v redu,« je po navedbah tujih medijev dejal 73-letni ruski predsednik. Dejal je, da je pregled trajal dva dni, od tega je eno noč preživel v bolnišnici, naslednji dan pa so ga odpustili.

Mnogi se že več let sprašujejo o Putinovem zdravju. Iz Kremlja so večkrat potrdili, da je predsednik odličnega zdravja. V preteklosti so objavili tudi fotografije, kjer se je predsednik v naravi pojavil brez majice, najverjetneje da bi prikazali kontrast med njim in njegovim bolehnim predhodnikom Borisom Jelcinom, piše Yahoo News.

Kljub trudom iz Kremlja se javnost pogosto sprašuje, ali je predsednik res tako dobrega zdravja, kot pravijo. V obdobjih, ko se Putin dolgo časa ni pokazal javnosti, so vzklile domneve, da uporablja dvojnika. V Kremlju so obtožbe vselej zanikali.