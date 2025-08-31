Von der Leyen: Putin se ni spremenil, je plenilec

Ruski predsednik Vladimir Putin je prispel v kitajski Tianjin na srečanje vrha Šanghajske organizacije za sodelovanje, namenjeno utrjevanju zavezništva proti Zahodu.

Skoraj sočasno je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen na Poljskem obiskala mejo z Belorusijo in poudarila nujnost močnega odvračanja.

Vrh Šanghajske organizacije za sodelovanje

Ruski predsednik Putin je bil ob prihodu v severnokitajsko pristaniško mesto Tianjin sprejet z rdečo preprogo. Udeležil se je vrha Šanghajske organizacije za sodelovanje (ŠOS), varnostnega zavezništva, ki ga Kitajska po navedbah tujih medijev postavlja kot protiutež zahodnemu vplivu na svetovnem odru.

Kitajski predsednik Xi Jinping gosti ruskega predsednika Vladimirja Putina na vrhu Šanghajske organizacije za sodelovanje. FOTO: Alexander Kazakov Via Reuters

Kitajski predsednik Xi Jinping je v uvodnem nagovoru, kot poroča kitajska tiskovna agencija Xinhua, poudaril pomen »nove dobe varnostnega sodelovanja«, ki naj bi bila prosta »hegemonizma in blokovske politike«, kar je bila jasna kritika na račun ZDA in zveze Nato.

Kitajski državni mediji, kot je CCTV, so odnose med Pekingom in Moskvo označili za »najboljše v zgodovini«.

Kitajski predsednik je, kot navaja Politico, gostil približno dvajset voditeljev, med njimi tudi indijskega premierja Narendra Modija.

Na srečanju vrha v Tianjinu so se zbrali voditelji, med njimi ruski predsednik Putin in indijski predsednik Modi. FOTO: Alexander Kazakov/AFP

Srečanje naj bi po mnenju analitikov predstavljalo močan izraz enotnosti med državami tako imenovanega globalnega juga. Vrh, ki poteka v času zaostrenih odnosov z Zahodom zaradi vojne v Ukrajini in trgovinskih sporov, je po poročanju Reutersa Putinu ponudil pomembno diplomatsko kritje in podporo.

Ruski predsednik je dan pred obiskom za agencijo Xinhua ostro kritiziral zahodne sankcije in dejal, da Moskva in Peking skupaj nasprotujeta »diskriminatornim« ukrepom v svetovni trgovini.

Po napovedih se bo severnokorejski voditelj Kim Džong Un udeležil vojaške parade v Pekingu. FOTO: Alexander Kazakov Via Reuters

Po poročanju Euronewsa naj bi se Putin na Kitajskem zadržal štiri dni, kar je zanj nenavadno dolg obisk. Udeležil naj bi se tudi vojaške parade v Pekingu ob 80. obletnici japonske kapitulacije ob koncu druge svetovne vojne, kjer se mu bo pridružil tudi severnokorejski voditelj Kim Džong Un.

Von der Leyenova in Tusk na meji

Na drugi strani celine, ob poljsko-beloruski meji, je medtem potekalo dogajanje povsem drugega značaja. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je, kot poroča Euronews, sestala s poljskim premierjem Donaldom Tuskom in Poljski kot »državi na frontni črti« zagotovila polno solidarnost Evrope.

Ursula von der Leyen in Donald Tusk sta se na vzhodni meji Evropske unije pogovarjala o varnostnih vprašanjih. FOTO: Janek Skarzynski/AFP

Obisk je bil del njene turneje po državah, ki mejijo na Rusijo in Belorusijo, z namenom krepitve evropske obrambne industrije.

»Putin se ni spremenil in se ne bo spremenil. Je plenilec,« je po poročanju Euronewsa dejala predsednica komisije in dodala, da ga je »mogoče brzdati le z močnim odvračanjem«.

Obisk je potekal na meji, ki je od leta 2021 prizorišče migracijske krize, ki jo je Poljska označila za »hibridno vojno« v režiji Belorusije.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je med obiskom na Poljskem podala izjavo za medije. FOTO: Janek Skarzynski/AFP

Tusk je ob tem po poročanju poljske tiskovne agencije PAP pojasnil, da hibridni napadi ne vključujejo le izkoriščanja migrantov, temveč tudi kibernetske napade in motenje signala GPS, ki vpliva na civilno letalstvo v regiji.

Tusk je poudaril, da je to meja, ki jo je treba varovati tudi z evropskimi sredstvi. Von der Leyenova je izpostavila program SAFE, instrument za spodbujanje obrambne proizvodnje v EU, in dejala, da je Poljska, ki za obrambo namenja največji delež v Evropi, tudi največja upravičenka iz tega programa.

»Gre za 150 milijard evrov za skupne nakupe, da bomo naš dom, Evropsko unijo, naredili močnejši in varnejši,« je še dodala.

Evropska unija s programom SAFE spodbuja obrambno proizvodnjo, Poljska pa je največja upravičenka. FOTO: Janek Skarzynski/AFP

Tusk je ob tem po navedbah Euronewsa napovedal, da bo Poljska naslednje leto v obrambo, obrambno industrijo in vojsko vložila približno 46,9 milijarde evrov (200 milijard zlotov).

Srečanje je sovpadlo s 45. obletnico avgustovskih sporazumov, ki so pripeljali do ustanovitve sindikata Solidarnost, kar je Tusk označil za simbol »sodobne solidarnosti«. Von der Leyenova pa je obletnico opisala kot prelomnico, ki je »Poljsko postavila na pot proti Evropski uniji«.