Putin ponuja Evropi energetsko pipo miru

Zaradi skoka cen nafte in zemeljskega plina je trenutno Rusija eden od največjih »dobičkarjev« vojne na Bližnjem vzhodu, ki se je razvlekla bolj, kakor so načrtovali njeni snovalci. Posledice spopadov so občutili tudi svetovni energetski trgi. To je bila tudi tema zadnjega telefonskega pogovora med predsednikom ZDA Donaldom Trumpom in njegovim ruskim kolegom Vladimirjem Putinom.

Iz Washingtona so prišle informacije, da je med pogovorom s Trumpom Putin izrazil željo, da bi bil rad »koristen« pri reševanju sedanjega konflikta, Trump pa da mu je odgovoril, da bi lahko bil bolj koristen, če bi končal vojno v Ukrajini.