Putin preizkuša Nato na odročnih norveških arktičnih otokih

Večino prejšnjega stoletja so bili za prebivalce Svalbarda največja grožnja severni medvedi. Zdaj ta grožnja vse pogosteje prihaja iz Rusije. Krepijo se strahovi, da bi Moskva lahko izkoristila to obsežno arktično otočje – del Norveške s posebnim pravnim statusom – za vojaško preizkušanje Nata v času vse večje negotovosti glede zavezanosti ZDA k obrambi Evrope.

Zaveznice sumijo, da Rusija preverja stanje ključnih podmorskih kablov v vodah okoli Svalbarda in prireja dogodke z vojaškim pridihom, s katerimi preizkuša meje pravil, ki urejajo njeno prisotnost na tem območju. Medtem ko Rusija stopnjuje hibridne napade po vsej Evropi, si Norveška prizadeva čim hitreje okrepiti svoje pomorske in nadzorne zmogljivosti za zaščito severnega krila, lokalne oblasti na Svalbardu pa vlagajo v kritično infrastrukturo – pripravljen pa imajo tudi načrt za evakuacijo.

»Na Arktiki in na severu je čutiti več napetosti, del tega pa je seveda tudi Svalbard,« je za bruseljski portal Politico povedal norveški obrambni minister Tore Sandvik. »Vemo, da Rusija uporablja številne načine za provokacije ali izvajanje hibridnih groženj.«

Pogled na Spitsbergen, največje mesto Svalbarda. FOTO: Marc Dozier/Hemis/AFP

Čeprav gre za norveško ozemlje, na glavnem otoku otočja Spitsbergen stoji rusko naselje. Moskvi in ​​Oslu je desetletja uspevalo preprečevati, da bi napetosti prerasle v odkrit konflikt, vendar je to krhko ravnovesje zdaj vse bolj ogroženo. Zahodne države so vse bolj zaskrbljene zaradi ruskih hibridnih napadov v Evropi in opozarjajo, da bi Moskva do konca desetletja lahko poskusila z omejenim vdorom na ozemlje članice Nata.

»Rusko vodstvo je zelo nepredvidljivo in vse bolj nagnjeno k tveganju,« je dejala Kari Aga Myklebost, profesorica ruske zgodovine in strokovnjakinja za Svalbard na Norveški arktični univerzi. »Ne bi izključila nobenega scenarija, ko gre za pripravljenost Kremlja na soočenje z Natom.«

Daljni sever, visoke napetosti

Svalbard je po poročanju Politica desetletja poosebljal norveško načelo »daljni sever, nizke napetosti«, ki je temeljilo na prizadevanjih za vzpostavitev sodelovanja med arktičnimi državami, vključno z Rusijo. Poleg oddaljenosti – otočje leži več kot 900 kilometrov od norveške celine – in ledenih temperatur je k temu prispeval tudi njegov posebni status.

Z mednarodno pogodbo iz leta 1920 so države priznale suverenost Norveške nad otoki in v zameno pridobile pravice do izkoriščanja tamkajšnjih virov; Sovjeti so tako kmalu zatem kupili mesto Barentsburg za izkopavanje lokalnih zalog premoga.

V zadnjih dveh letih in pol so del ruske propagandne kampanje na Svalbardu postali tudi sovjetski simboli. FOTO: Boštjan Videmšek

Pogodba je državam prepovedovala tudi uporabo Svalbarda v vojaške namene, vključno z gradnjo pomorskih oporišč in utrdb, vendar Norveška otočje obiskuje z ladjami obalne straže in vojaškimi plovili. Na vrhuncu hladne vojne je na Spitsbergnu, edinem naseljenem otoku, živelo 2400 sovjetskih državljanov, kar je predstavljalo približno 70 odstotkov tamkajšnjega prebivalstva.

Moskva nima posebnega interesa za rušenje pogodbe, saj bi se to lahko obrnilo proti njenim lastnim interesom. Ker je polotok Kola na severozahodu Rusije – kjer je nameščena večina ruskih podmornic, sposobnih izvesti jedrski povračilni udarec – oddaljen le približno tisoč kilometrov, »Rusija skrbno preprečuje kakršno koli zaostrovanje razmer«, pravi Kari Aga Myklebost.

Zaradi tega je območje strateško pomembno tudi za Nato. »V primeru vojaškega spopada bi lahko ruske podmornice prav tu vplule v severni Atlantik, se skrile v večje globine ter ogrozile Nato in ZDA,« je pojasnila.

Pogled na arktično pokrajino pri Longyearbynu na Svalbardu. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Vendar pa so se napetosti po ruski invaziji na Ukrajino povečale. Od leta 2022 so se lokalni ruski predstavniki znašli na udaru kritik zaradi gostitve mladinske organizacije, ki je posredno povezana z mornarico, napovedovanja raketnih vaj v bližini in prirejanja letnih parad z vojaškimi simboli, ki so vključevale tudi prelet helikopterjev. Moskva je leta 2024 uvedla tudi neposredne ladijske povezave iz Rusije, lani pa ustanovila podružnico Ruskega geografskega društva, ki ga vodi nekdanji obrambni minister Sergej Šojgu.

»Temu pravimo provokacije v sivi coni,« pravi Myklebostova. »Gre za zelo stroškovno učinkovit način uveljavljanja ruske prisotnosti in izpodbijanja norveške pristojnosti.« Norveške obveščevalne službe so letos opozorile, da si Kremelj »prizadeva razširiti obseg ruskega delovanja na Svalbardu«. Britanske, ameriške in norveške sile so to pomlad pred obalo Svalbarda domnevno zalotile ruska plovila pri preizkušanju skrivnega orožja za rezanje podmorskih kablov.

Nato zaenkrat nima javno objavljenih načrtov za okrepitev pomorske ali zračne prisotnosti v okolici otočja. FOTO: Boštjan Videmšek

Čeprav zaloge premoga v Barentsburgu kopnijo, Moskva mesta ne namerava opustiti. Kot kažejo poslovni podatki, je Moskva leta 2025 državni družbi Trust Arktikugol, ki upravlja Barentsburg, zagotovila približno 1,89 milijarde rubljev (20 milijonov evrov) zveznih subvencij.

Ruski veleposlanik na Norveškem Nikolaj Korčunov je za Politico dejal, da si Moskva v Barentsburgu želi »preobrazbe gospodarskih dejavnosti« s premogovništva na storitveni sektor, ter dodal, da družba Arktikugol vlaga v vzdrževanje mesta. Žerjavi in ​​gradbeni odri krasijo številne stavbe iz sovjetskega obdobja, razpršene po razgibanem pobočju s pogledom na mogočni, s snegom prepredeni ledenik Vøringen – kar priča o tem, da Rusija še naprej ohranja interes za to območje.

Vendar pa je Korčunov poudaril: »Norveške suverenosti pe postavljamo pod vprašaj. Izpostavljamo le nujnost in pomen izpolnjevanja vseh določb svalbardske pogodbe,« je dejal in obtožil Oslo, da prispeva k »negativnemu trendu militarizacije celotne baltsko-arktične regije s strani zveze Nato«.

Na tankem ledu

Viceadmiral Rune Andersen, poveljnik norveškega združenega poveljstva, je dejal, da je njegova prednostna naloga »najti ravnovesje med odvračanjem in ohranjanjem stabilnosti« na Svalbardu ter ohraniti »mirnost in zbranost« pri soočanju s hibridnimi grožnjami. Vendar pa vojska zaradi »tveganj« za zaostrovanje razmer vlaga v krepitev zmogljivosti za nadzor, je pojasnil; med drugim nameravajo prihodnje leto izstreliti tri nove satelite za kartiranje morja ter »posodobiti mornarico in obalno stražo za zagotavljanje stalne prisotnosti« v bližini.

V prizadevanjih za krepitev severnega krila Norveška od Velike Britanije kupuje pet protipodmorniških fregat razreda, od Nemčije pa šest podmornic. Oslo prav tako poglablja vojaško povezovanje z zavezniki, vključno z Londonom in Berlinom, ta mesec pa je izvedel skupne vaje v okolici severnonorveškega otoka Jan Mayen. Članice zveze Nato so »pogosteje prisotne v naših vodah,« je dejal minister Sandvik. Obramba Svalbarda je prav tako del načrtovalnih procesov zveze Nato, je dodal.

Na lokalni ravni strategija temelji na preprečevanju zaostrovanja napetosti. Namestnica guvernerja Svalbarda Katharina Rise je povedala, da se predstavniki njenega urada štirikrat letno sestanejo s predstavniki ruskega konzulata na otoku. »Vzdržujemo dober in konstruktiven dialog,« je dejala. »Naša odgovornost je zagotoviti stabilnost in nizko raven napetosti na tem območju.«

Terje Aunevik, župan Longyearbyna, glavnega norveškega naselja na Spitsbergnu, je dejal, da imajo oblasti pripravljene načrte za hitro evakuacijo naselja v primeru zaostritve napetosti. Glede na to, da ima Longyearbyen le dva podmorska internetna kabla, eno letališče, en vodni rezervoar in eno dizelsko elektrarno, odvisno od uvoza, je Aunevik dejal, da potekajo »velike naložbe«, vključno z gradnjo dveh novih vodnih rezervoarjev do leta 2029. »S tega vidika smo precej ranljivi,« je dejal.

Na mrazu

Od blizu Barentsburg ni videti prav nič grozeč. Le redki domačini se odpravijo ven izmed nekaj deset dotrajanih stavb. Iz stare elektrarne na premog se vije dim, v vetru pa plapola osamljena sovjetska zastava s srpom in kladivom. Barentsburg deluje kot zapuščena relikvija pretekle dobe.

Nekaj ​​nedavnih hibridnih dejavnosti je mogoče pripisati tudi prizadevanjem lokalnega prebivalstva, da bi pritegnili pozornost Moskve, je povedal Arild Moe, raziskovalec in strokovnjak za Rusijo pri inštitutu Fridtjof Nansen. »Igrajo na nacionalistične note, da bi dosegli svoje prednostne cilje in pridobili sredstva.«

Predsednika Rusije in ZDA Vladimir Putin in Donald Trump med lanskim srečanjem na Aljaski. FOTO: Jeenah Moon/Reuters

Vendar pa ostajata nepredvidljivost ruskega predsednika Vladimirja Putina in nenehno kolebanje ameriškega predsednika Donalda Trumpa glede zveze Nato velika neznanka. Ker se po vsej Evropi množijo sabotaže, kibernetski napadi in kršitve zračnega prostora, narašča strah, da bi Putin lahko še zaostril razmere, sta za Politico povedala diplomata Nata, ki sta želela ostati neimenovana.

Napetost je mogoče čutiti tudi na Spitsbergnu. »V Barentsburgu ne govorimo o [političnih] temah,« je dejala natakarica, ki prihaja iz Sankt Peterburga in ki ni želela razkriti imena, a je priznala, da se domačini bojijo morebitne vojne med Natom in Rusijo. »Seveda nas to skrbi,« je dejala.

»Seveda se nenehno govori o tem, ali želi ruska vlada izzvati članico Nata in ali bi to storili prav na Svalbardu,« je dejal vodnik arktičnih odprav Jonatan Svensson, ki v Longyearbynu živi že pet let.

Svalbard leži na pol poti med Norveško in severnim tečajem. Fotografija je simbolična. FOTO: Reuters

Da bi pomirili te strahove, bi moral Nato razmisliti o zračnih patruljah nad Svalbardom, premestiti obrambne zračne zmogljivosti na sever celinske Norveške in v bližini izvajati skupne vaje, sta menila omenjena diplomata, seveda pod pogojem, da bi se s tem strinjala Norveška in da bi bili ukrepi v skladu s svalbardsko pogodbo. Vendar pa Nato zaenkrat nima javno objavljenih načrtov za okrepitev pomorske ali zračne prisotnosti v okolici otočja. Nekateri kljub temu izražajo zaskrbljenost, da trenutna drža zavezništva ne bo dovolj za odvračanje Moskve.

Teoretično bi Rusija lahko »zelo zlahka« zasedla Svalbard, je dejal Ståle Ulriksen, predavatelj na Kraljevi norveški pomorski akademiji; to bi storila tako, da bi s severa Rusije pripeljala posebne enote in zavzela letališče. Vendar pa je ocenil, da je takšen scenarij malo verjeten.

Včasih so bili edina grožnja prebivalcem Svalbarda severni medvedi. FOTO: Shutterstock

Moskvi pa se za to niti ne bi bilo treba odločiti za popolno zasedbo. Po besedah ​​analitičarke Myklebostove bi lahko Rusija inscenirala izredne razmere, ki bi prizadele tamkajšnje ruske državljane, in poslala sile za obvladovanje kriznih razmer – potezo, ki morda ne bi nujno sprožila Natovega 5. člena o kolektivni obrambi.

»Scenarij najslabšega možnega razvoja dogodkov je položaj, v katerem Moskva vidi priložnost za preizkus trdnosti Nata,« je dejala. »Morda bi Norveška klicala zaveznike na pomoč, nato pa bi Donald Trump rekel: 'Ne – zaradi tega majhnega otoka ne bomo ogrožali svojih dobrih poslov z Rusijo.'«