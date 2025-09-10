Putin preizkusil poljski odziv

Neomejen dostop | že od 14,99€
Potem ko je množica ruskih brezpilotnih letalnikov kršila njen zračni prostor, je Poljska aktivirala zračno obrambo in nekatere letalnike sestrelila. To je bil najbolj množičen vdor ruskih letalnikov na ozemlje članice Nata in prvič od začetka vojne v Ukrajini so Natova letala streljala na ruske brezpilotnike. Poljska je zaprosila za aktivacijo 4. člena severnoatlantske pogodbe o nujnem posvetovanju. To se je zgodilo šele osmič v zgodovini Nata, kar priča o razsežnostih eskalacije.
Moskva je zanikala očitke, da so napad načrtovali.
Kaj o odzivih Poljske in možnih ozadjih incidenta meni strokovnjak za obrambna vprašanja? Bo Moskvo zaskrbel odziv Nato zveze? Kaj lahko pričakujemo v prihodnje in kako gre tovrsten incident razumeti v kontekstu rusko - beloruske strateške vojaške vaje Zahod 2025, ki se bo pričela jutri?
