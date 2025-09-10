Putin preizkusil poljski odziv

V nadaljevanju preberite:

Potem ko je množica ruskih brezpilotnih letalnikov kršila­ njen zračni prostor, je Poljska aktivirala zračno obrambo in nekatere letalnike sestrelila. To je bil najbolj množičen vdor ruskih letalnikov na ozemlje članice Nata in prvič od začetka vojne v Ukrajini so Natova letala streljala na ruske brezpilotnike. Poljska je zaprosila za aktivacijo 4. člena severnoatlantske pogodbe o nujnem posvetovanju. To se je zgodilo šele osmič v zgodovini Nata, kar priča o razsežnostih eskalacije.

Moskva je zanikala očitke, da so napad načrtovali.

Kaj o odzivih Poljske in možnih ozadjih incidenta meni strokovnjak za obrambna vprašanja? Bo Moskvo zaskrbel odziv Nato zveze? Kaj lahko pričakujemo v prihodnje in kako gre tovrsten incident razumeti v kontekstu rusko - beloruske strateške vojaške vaje Zahod 2025, ki se bo pričela jutri?