Putin: Rusija preučuje afriške predloge za končanje konflikta v Ukrajini

Rusija spoštuje in podrobno preučuje predloge nekaterih afriških voditeljev za končanje konflikta v Ukrajini, je danes ob drugem dnevu rusko-afriškega vrha v Sankt Peterburgu izjavil ruski predsednik Vladimir Putin. V četrtek je naznanil, da bo Rusija okrepila dobavo žita v Afriko in šestim državam brezplačno zagotovila do 50.000 ton žita.

Rusija, ki je od začetka invazije na Ukrajino v mednarodnem prostoru postala nekoliko izolirana, si trenutno prizadeva okrepiti odnose z afriškimi državami. V luči tega v Sankt Peterburgu poteka dvodnevni rusko-afriški vrh, ki se ga po navedbah Kremlja udeležujejo predstavniki 49 od 54 afriških držav, od tega 17 voditeljev držav ali vlad.

Putin je ob prvem dnevu vrha v četrtek obljubil, da bo Burkina Fasu, Zimbabveju, Maliju, Somaliji, Srednjeafriški republiki in Eritreji brezplačno zagotovil do 50.000 ton žita. Zavrnil je povratek Rusije k sporazumu o izvozu žita, od katerega je odstopila, in vztrajal, da se bodo usmerili k »pravičnejšemu sistemu razdeljevanja virov«.

Pri tem je Putin zimbabvejskemu kolegu Emmersonu Mnangagwi, ki se prav tako udeležuje vrha v Sankt Peterburgu, podaril predsedniški helikopter, je v četrtek na družbenih omrežjih zapisalo zimbabvejsko ministrstvo za informiranje.

FOTO: Pavel Bednyakov/AFP

Pri tem je objavilo fotografije Mnangagwe, ki se sprehaja po stopnicah helikopterja in sedi v kabini pred mizo s kozarci belega vina in skledo sadja. »Ta ptica bo kmalu krasila naše nebo,« je na twitterju zapisal tiskovni predstavnik vlade.

Podobno kot Rusija je tudi Zimbabve že dlje časa tarča sankcij ZDA in Evrope zaradi korupcije in kršenja človekovih pravic. V državi bodo prihodnji mesec potekale predsedniške volitve, na katerih se bo 80-letni Mnangagwa potegoval za nov mandat.

Predsednik Zimbabveja sicer že dolgo krivi sankcije za gospodarske težave svoje države. »Žrtve sankcij morajo sodelovati,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal ob prevzemu ruskega helikopterja.