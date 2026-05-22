Putin: Šest mrtvih in 15 pogrešanih v napadu na študentski dom v Lugansku

V današnjem ukrajinskem napadu na študentski dom v okupirani ukrajinski regiji Lugansk je po besedah ruskega predsednika Vladimirja Putina umrlo najmanj šest ljudi, 39 je bilo ranjenih, še 15 pa jih pogrešajo. Putin je incident v televizijskem nastopu označil za »teroristični napad«. Ukrajina je napad na civiliste zanikala.

»Trenutno je znano, da je bilo ubitih šest ljudi, 39 je bilo ranjenih, 15 pa je pogrešanih, še vedno poteka iskanje med ruševinami,« je povedal Putin. Ruski vojski je naročil, naj pripravi predloge za povračilni udarec, rusko zunanje ministrstvo pa je napovedalo, da bodo odgovorni za napad strogo kaznovani.

Putin je poudaril še, da v bližini doma ni nobenih vojaških ali podobnih objektov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pred Putinovim nastopom je proruski guverner Luganska Leonid Pasečnik sporočil, da sta bila v ukrajinskem napadu z droni v kraju Starobilsk poškodovani ena od šol in bližnji študentski dom. Pojasnil je, da je bilo na območju v času napada 86 otrok, starih od 14 do 18 let.

Ukrajinski generalštab pa je danes v izjavi zanikal, da bi njihove sile ciljale civiliste. Dodali so, da je ukrajinska vojska v bližini Starobilska zadela sedež poveljstva enote ruske vojske, ki je bila vpletena v izvajanje napadov na ukrajinska mesta, poroča AFP.

Navedbe Moskve je generalštab označil za »manipulativne informacije«. »Ukrajinske oborožene sile izvajajo napade na vojaško infrastrukturo in objekte, ki se uporabljajo v vojaške namene, pri čemer strogo upoštevajo norme mednarodnega humanitarnega prava ter zakone in običaje v vojni,« so dodali.

Agencija Združenih narodov za begunce (UNHCR) pa je danes v Ženevi sporočila, da je bilo v ruskem raketnem napadu na ukrajinsko mesto Dnipro uničenih 900 palet humanitarne pomoči in materialov za zasilna bivališča v vrednosti več kot milijon dolarjev, ki so bili shranjeni v najetem skladišču. Gre za prvi tovrstni napad v več kot štirih letih ruske agresije v Ukrajini, so po poročanju nemške tiskovne agencija dpa dejali v UNHCR.

Napad na skladišče se je zgodil sredi splošnega stopnjevanja napadov po državi, je v izjavi zapisala agencija. Kritična je bila tudi do napadov na jasno označene konvoje ZN s pomočjo, ki so se prejšnji teden zgodili v regijah Dnipropetrovsk in Herson. V enem od teh je bil poškodovan voznik.