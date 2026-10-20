Putin stavi na Vučića, Bruselj se odmika od njega

Po letih opozoril o sporni podpori srbski vladajoči stranki SNS se je Evropska ljudska stranka pred nedeljskimi predčasnimi parlamentarnimi volitvami distancirala od nje in nekdanjega predsednika Aleksandra Vučića. Iz Bruslja redko pride podpora opozicijski študentski listi, ruski predsednik Vladimir Putin pa se je odkrito postavil na Vučićevo stran v prizadevanjih za ohranitev oblasti in vrnitev na čelo vlade. Evropska ljudska stranka (EPP), največja politična skupina v evropskem parlamentu, pred nedeljskimi predčasnimi parlamentarnimi volitvami ni podprla Srbske napredne stranke (SNS), ki Srbiji vlada vrsto let in je pridružena članica EPP od leta 2016. Septembra lani je uvedla uradni postopek preverjanja njenega članstva, vendar se kljub dolgoletnim opozorilom o avtokratskem vladanju, ...