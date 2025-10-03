Ruski predsednik Vladimir Putin je v letoviškem mestu Soči spregovoril o oboroževanju Evropske unije in grožnji, ki jo Rusija predstavlja Natu. Ruski predsednik je imel v četrtek govor v sklopu mednarodnega debatnega kluba Valdaj, kjer je predstavil svoj pogled na trenutne politične teme, poroča Guardian.

»Natančno opazujemo vse večje oboroževanje Evrope ... Ne smemo ignorirati, kaj se dogaja. Nimamo te pravice, saj moramo misliti na lastno varnost,« je dejal Putin in dodal, da naj nihče ne dvomi, da bo Rusija kmalu pripravila odgovor.

Evropski voditelji so se pred kratkim sestali na Danskem zaradi številnih neznanih dronov, ki so preletavali ozemlja nekaterih držav, med njimi Finska, Danska, Poljska, Estonija in Romunija. Dogovarjali so se o učinkoviti zaščiti pred rusko agresijo in vzpostavitvijo »dronskega zidu« – obrambnega sistema pred brezpilotniki. Marsikdo se sprašuje, ali Rusija preizkuša potrpljenje članic Nata.

Donald Trump in Vladimir Putin sta se avgusta srečala na Aljaski. FOTO: Gavriil Grigorov/Reuters

Nato po Putinovih besedah Ukrajino zalaga z informacijami, orožjem in pomaga uriti vojake. V isti sapi je pohvalil ameriškega predsednika, s katerim nista v najboljših odnosih. Zatrdil je, da se vojna v Ukrajini ne bi začela, če bi bil takrat predsednik Trump, in ne. Trump je v govorih pogosto dejal enako, zadnje čase pa se ameriški predsednik zdi bolj naklonjen ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu , zato je Trumpu ponovno začel dvoriti tudi Putin.

Pohvalil je prizadevanja Bele hiše za končanje vojne v Gazi in pripomnil, da bo prisotnost nekdanjega britanskega premiera Tonyja Blaira lahko pripomogla k miru.

Kljub temu je ruski predsednik dejal, da Rusija ni »papirnati tiger«, kot trdi Trump, saj ima eno najmočnejših vojsk na svetu. Dodal je, da če je Rusija papirnati tiger, potem je to tudi Nato. Glede na Putinove besede je Moskva v preteklosti dokazala, da se hitro odzove na provokacije, Zahod pa se mora zavedati posledic svojih dejanj.

»Evropske elite zganjajo histerijo – po njihovem so na robu vojne z Rusijo. Kar naprej ponavljajo to neumnost, to mantro, znova in znova. Še sami ne verjamejo, kaj govorijo, da bo Rusija napadla Nato. Ali so izjemno nesposobni, če to dejansko verjamejo, ker je to nemogoče verjeti, ali pa so neiskreni,« je še dejal Putin.

Putin se je v Sočiju srečal tudi z Miloradom Dodikom. FOTO: Mikhail Metzel/AFP

Ruski predsednik ni nakazal, da bi se vojna v Ukrajini lahko kmalu končala. Po njegovih besedah ruske sile napredujejo na celotni fronti, čeprav po ocenah Zahoda to ni res. Prav tako je trdil, da je Ukrajina utrpela večje število žrtev, a zadnji podatki kažejo, da je Rusija v konfliktu izgubila več življenj, navaja Guardian.

Zelenski je na sestanku članic Nata v Københavnu Evropo nagovoril, naj še bolj pritiska na Rusijo za končanje vojne. »Le skupna dejanja in skupen trud nam lahko zagotovijo resnično varnost. Nobena država ne sme stati sama,« je še dejal ukrajinski predsednik.