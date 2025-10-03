  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Putin strahove, da Rusija namerava napasti Nato, označil za 'neumnost'

    Vladimir Putin se je včeraj udeležil vsakoletnega srečanja mednarodnega debatnega kluba Valdaj.
    Vladimir Putin na konferenci v Sočiju. FOTO: Mikhail Metzel/Reuters
    Galerija
    Vladimir Putin na konferenci v Sočiju. FOTO: Mikhail Metzel/Reuters
    Ma. J.
    3. 10. 2025 | 13:26
    3. 10. 2025 | 14:12
    3:43
    A+A-

    Ruski predsednik Vladimir Putin je v letoviškem mestu Soči spregovoril o oboroževanju Evropske unije in grožnji, ki jo Rusija predstavlja Natu. Ruski predsednik je imel v četrtek govor v sklopu mednarodnega debatnega kluba Valdaj, kjer je predstavil svoj pogled na trenutne politične teme, poroča Guardian.

    image_alt
    Je Trump tam tudi za Evropejce?

    »Natančno opazujemo vse večje oboroževanje Evrope ... Ne smemo ignorirati, kaj se dogaja. Nimamo te pravice, saj moramo misliti na lastno varnost,« je dejal Putin in dodal, da naj nihče ne dvomi, da bo Rusija kmalu pripravila odgovor.

    Evropski voditelji so se pred kratkim sestali na Danskem zaradi številnih neznanih dronov, ki so preletavali ozemlja nekaterih držav, med njimi Finska, Danska, Poljska, Estonija in Romunija. Dogovarjali so se o učinkoviti zaščiti pred rusko agresijo in vzpostavitvijo »dronskega zidu« – obrambnega sistema pred brezpilotniki. Marsikdo se sprašuje, ali Rusija preizkuša potrpljenje članic Nata.

    Donald Trump in Vladimir Putin sta se avgusta srečala na Aljaski. FOTO: Gavriil Grigorov/Reuters
    Donald Trump in Vladimir Putin sta se avgusta srečala na Aljaski. FOTO: Gavriil Grigorov/Reuters
    Nato po Putinovih besedah Ukrajino zalaga z informacijami, orožjem in pomaga uriti vojake. V isti sapi je pohvalil ameriškega predsednika Donalda Trumpa, s katerim nista v najboljših odnosih. Zatrdil je, da se vojna v Ukrajini ne bi začela, če bi bil takrat predsednik Trump, in ne Joe Biden. Trump je v govorih pogosto dejal enako, zadnje čase pa se ameriški predsednik zdi bolj naklonjen ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu, zato je Trumpu ponovno začel dvoriti tudi Putin.

    Pohvalil je prizadevanja Bele hiše za končanje vojne v Gazi in pripomnil, da bo prisotnost nekdanjega britanskega premiera Tonyja Blaira lahko pripomogla k miru.

    Kljub temu je ruski predsednik dejal, da Rusija ni »papirnati tiger«, kot trdi Trump, saj ima eno najmočnejših vojsk na svetu. Dodal je, da če je Rusija papirnati tiger, potem je to tudi Nato. Glede na Putinove besede je Moskva v preteklosti dokazala, da se hitro odzove na provokacije, Zahod pa se mora zavedati posledic svojih dejanj.

    »Evropske elite zganjajo histerijo – po njihovem so na robu vojne z Rusijo. Kar naprej ponavljajo to neumnost, to mantro, znova in znova. Še sami ne verjamejo, kaj govorijo, da bo Rusija napadla Nato. Ali so izjemno nesposobni, če to dejansko verjamejo, ker je to nemogoče verjeti, ali pa so neiskreni,« je še dejal Putin.

    Putin se je v Sočiju srečal tudi z Miloradom Dodikom. FOTO: Mikhail Metzel/AFP
    Putin se je v Sočiju srečal tudi z Miloradom Dodikom. FOTO: Mikhail Metzel/AFP

    Ruski predsednik ni nakazal, da bi se vojna v Ukrajini lahko kmalu končala. Po njegovih besedah ruske sile napredujejo na celotni fronti, čeprav po ocenah Zahoda to ni res. Prav tako je trdil, da je Ukrajina utrpela večje število žrtev, a zadnji podatki kažejo, da je Rusija v konfliktu izgubila več življenj, navaja Guardian.

    Zelenski je na sestanku članic Nata v Københavnu Evropo nagovoril, naj še bolj pritiska na Rusijo za končanje vojne. »Le skupna dejanja in skupen trud nam lahko zagotovijo resnično varnost. Nobena država ne sme stati sama,« je še dejal ukrajinski predsednik.

    Sorodni članki

    Novice  |  Svet
    Droni

    Ruska hibridna vojna proti Natu: na letališču v Münchnu opazili drone

    Zaradi motenj je več potnikov noč preživelo na letališču, promet pa je bil medtem že znova vzpostavljen.
    3. 10. 2025 | 07:28
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Zamrznjeno premoženje

    Ruska kokoš z zlatimi jajci za Evropo

    Finančna in pravna negotovost glede uporabe kremeljskih milijard za financiranje Ukrajine.
    Peter Žerjavič 2. 10. 2025 | 21:03
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Dvomi o bojni učinkovitosti tomahavkov

    Branilci utegnejo dobiti bolj smrtonosne rakete, ni pa jasno, kako jih bodo izstreljevali.
    Boris Čibej 2. 10. 2025 | 16:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Rusija

    Po dolgem času večji opozicijski shod v Rusiji

    V Moskvi se je zbralo do tisoč ljudi, ki so s spretno zakonsko potezo, vlaganjem pritožb, izvedli enega največjih opozicijskih shodov po lanskih volitvah.
    30. 9. 2025 | 11:49
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Pokojnine

    Kakšna bo pokojnina pri 1800 in 2500 evrih bruto plače

    Ali se je ugodneje upokojiti konec leta 2025 ali v začetku 2026?
    2. 10. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pravila oblačenja v šoli

    Učiteljice v pajkicah, ravnatelji v kavbojkah, učenci v trenirkah

    V Sloveniji so pravila od šole do šole različna, a bolj kot o prepovedih je smiselno govoriti o primernosti.
    Saša Bojc 1. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Uradno tehtanje

    V Dallasu naj bi o Dončiću več let prikrivali resnico

    Kljub izjemni preobrazbi je Luka Dončić uradno težji, kar razkriva, da so v Dallasu leta prikrivali njegovo pravo težo. Jezerniki so zdaj transparentni.
    2. 10. 2025 | 09:22
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Dvomi o bojni učinkovitosti tomahavkov

    Branilci utegnejo dobiti bolj smrtonosne rakete, ni pa jasno, kako jih bodo izstreljevali.
    Boris Čibej 2. 10. 2025 | 16:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od Alp do Jadrana: zakaj je Koroška nova logistična zvezda Evrope

    Goliška železnica (Koralmbahn), suhi terminal in letališče Celovec postavljajo Koroško na logistični zemljevid sveta.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 15:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

    Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Zakaj izbrati mleko in mlečne izdelke z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«?

    Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
    Promo Delo 1. 10. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

    Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:39
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Nenačrtovani zastoji prinesejo več milijard izgub

    Številna podjetja se z obratovalnimi zastoji srečujejo večkrat na leto, lahko tudi večdesetkrat na leto.
    Milka Bizovičar 2. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Tehnologija deluje samo, če jo zaposleni podpirajo

    Če je zaposlene strah za službo, če tehnologiji ne zaupajo in ne sodelujejo pri uvedbi v delovne procese, vrednost orodij izpuhti.
    Milka Bizovičar 2. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Poslovna konferenca Zdravje

    Sedenje je enako tveganje za zdravje kot kajenje

    Na področju zdravja lahko država marsikaj naredi, največ pa lahko naredimo sami z lastno odgovornostjo do lastnega zdravja.
    Marjana Kristan Fazarinc 1. 10. 2025 | 14:07
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Pacienti morajo dobiti potrebne, ne pa želene storitve

    Gostje okrogle mize so razpravljali o učinkovitosti v zdravstvu ter kako jo povečati.
    Milka Bizovičar 1. 10. 2025 | 12:14
    Preberite več

    Več iz teme

    Vladimir PutinRusijaNatovojna v UkrajiniDonald Trump

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Premkurje

    Skrivnostni konvoj oklepnih vozil v Prekmurju

    Posnetek vlaka z vojaškimi oklepniki je v Prekmurju sprožil zaskrbljenost. Ministrstvo za obrambo miri, da gre za rutinski prevoz italijanske vojske.
    Žan Urbanija 3. 10. 2025 | 15:11
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Smrtna nesreča

    Umrl pri spravilu koruze, usoden je bil padec z lestve

    Nesreča se je zgodila v naselju Bučkovci v občini Ljutomer. 77-letnik je umrl kmalu po padcu.
    3. 10. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Evropska sredstva

    Novembra prvi razpis iz programa Step

    Za vzhodno kohezijsko regijo 60 milijonov evrov, predvidoma denar tudi za zahodno.
    Nejc Gole 3. 10. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Zlati svinčniki 2025

    Poglejte si najlepšo arhitekturo v Sloveniji

    Hiša nad mestom v Ljutomeru, Alpski hiši nad Jasno v Kranjski Gori, Pokopališče Ankaran, Zdravstvena šola Ljubljana.
    Saša Bojc 3. 10. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZOO Ljubljana

    Razpis za novega direktorja živalskega vrta v naslednjem tednu

    Zavod kot vršilka dolžnosti zdaj vodi Suzana Gajić, ki je doslej vodila mestni Odsek za razvoj podeželja.
    3. 10. 2025 | 14:20
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Evropska sredstva

    Novembra prvi razpis iz programa Step

    Za vzhodno kohezijsko regijo 60 milijonov evrov, predvidoma denar tudi za zahodno.
    Nejc Gole 3. 10. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Zlati svinčniki 2025

    Poglejte si najlepšo arhitekturo v Sloveniji

    Hiša nad mestom v Ljutomeru, Alpski hiši nad Jasno v Kranjski Gori, Pokopališče Ankaran, Zdravstvena šola Ljubljana.
    Saša Bojc 3. 10. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZOO Ljubljana

    Razpis za novega direktorja živalskega vrta v naslednjem tednu

    Zavod kot vršilka dolžnosti zdaj vodi Suzana Gajić, ki je doslej vodila mestni Odsek za razvoj podeželja.
    3. 10. 2025 | 14:20
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

    V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

    Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Razpis za predsednika uprave SDH

    Promo Delo 3. 10. 2025 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

    Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
    Promo Delo 2. 10. 2025 | 13:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    MLADI UPI

    Imate talent, ki bi ga radi pokazali? To je priložnost za vas!

    Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
    Promo Delo 2. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    VIDEO

    »Kaj pa, če pride do zastoja? Kdo vam bo povrnil stroške?« (video)

    Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
    Promo Delo 1. 10. 2025 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Gorenjska banka z novo podobo krepi svojo strateško usmeritev

    V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ste ostali brez osebnega zdravnika? To je rešitev.

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    ČAKALNE DOBE

    Ko vas začne skrbeti sumljiva sprememba ...

    Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Že v bližnji prihodnosti bomo priča spopadu umetnih inteligenc«

    S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
    Promo Delo 29. 9. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Novi Mercedes-Benz CLA: doseg do 792 km in hitro polnjenje

    Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA ZAŠČITA

    Prihajajo državno sponzorirani napadi?

    S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev lahko podjetja hitreje zaznavajo kibernetskih groženj.
    Promo Delo 29. 9. 2025 | 09:41
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo