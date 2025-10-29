  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Putin je posvaril, da ima jedrsko orožje, ki lahko sproži radioaktivne cunamije

    Putin je naznanil uspešen preizkus 'supertorpeda', Zelenski je poročal o uničenih rafinerijah, v Pokrovsku pa divjajo hudi boji.
    Ruski predsednik Vladimir Putin je sporočil, da je Rusija uspešno preizkusila nov avtonomni 'supertorpedo' pozejdon. FOTO: Pavel Bednyakov/Reuters
    Ruski predsednik Vladimir Putin je sporočil, da je Rusija uspešno preizkusila nov avtonomni 'supertorpedo' pozejdon. FOTO: Pavel Bednyakov/Reuters
    Ž. U.
    29. 10. 2025 | 15:28
    29. 10. 2025 | 16:19
    4:58
    Ruski predsednik Vladimir Putin je sporočil, da je Rusija uspešno preizkusila svoj nov avtonomni 'supertorpedo' pozejdon z jedrskim pogonom. Skoraj sočasno so z vzhodne fronte v Ukrajini prispela poročila o kritičnih razmerah v mestu Pokrovsk.

    Putin je novico po poročanju tiskovne agencije Reuters delil med obiskom ranjenih vojakov v moskovski bolnišnici. Dejal je, da je bil torkov preizkus »ogromen uspeh«, in dodal: »Ne le da smo ga prvič izstrelili [...] s podmornice nosilke, ampak smo tudi zagnali jedrsko pogonsko enoto, s katero je naprava delovala določen čas.«

    Pozejdonovo opozorilo

    O orožju pozejdon je v javnosti znanih malo potrjenih podrobnosti. Po navedbah Reutersa gre v bistvu za križanca med torpedom in brezpilotnikom, ki je sposoben avtonomne plovbe, poganja pa ga jedrski reaktor.

    Putin je delil novico med obiskom ranjenih vojakov v moskovski bolnišnici. FOTO: Vladimir Gerdo/Reuters
    Putin je delil novico med obiskom ranjenih vojakov v moskovski bolnišnici. FOTO: Vladimir Gerdo/Reuters

    Tako ameriški kot ruski uradniki so ga po pisanju Reutersa opisali kot novo kategorijo povračilnega orožja. Vojaški analitiki, ki jih je navedla ista agencija, in Bulletin of Atomic Scientists, na katerega so se sklicevali pri Independentu, opozarjajo, da je orožje zasnovano tako, da lahko sproži obsežne radioaktivne oceanske valove. Ti valovi bi lahko obalna mesta naredili neprimerna za življenje.

    image_alt
    Putinov odposlanec Dmitrijev: Rusija, ZDA in Ukrajina so blizu rešitvi

    Putin je po poročanju Reutersa zatrdil, da »česa takšnega še ni bilo« in da moč pozejdona presega celo medcelinsko raketo sarmat. Ruski predsednik je pozejdon, skupaj z jedrsko gnano manevrirno raketo burevestnik, ki naj bi jo prav tako uspešno preizkusili prejšnji teden, prvič napovedal leta 2018.

    Takrat je dejal, da gre za odgovor na poteze Združenih držav, vključno z enostranskim odstopom Washingtona od pogodbe o protibalističnih raketah (ABM) leta 2001 in širitvijo Nata.

    Ruski predsednik je pozejdon prvič napovedal leta 2018. FOTO: Alexander Kazakov/AFP
    Ruski predsednik je pozejdon prvič napovedal leta 2018. FOTO: Alexander Kazakov/AFP

    Tokratni preizkus sledi nedavnim izjavam ameriškega predsednika. Za Independent so poročali, da je Donald Trump pred dnevi opozoril, da imajo ZDA jedrsko podmornico ob ruskih obalah. Za Reuters so dodali, da je Trump Rusijo, ker ji ni uspelo hitro podrediti Ukrajine, označil za »papirnatega tigra«.

    Pekel v Pokrovsku

    Medtem ko Moskva demonstrira svojo strateško moč, se v Ukrajini odvija ostra bitka za mesto Pokrovsk v Doneški oblasti. Ukrajinska vojska in neodvisni analitiki so po poročanju Reutersa posvarili, da se ukrajinske sile s težavo upirajo vse močnejšim ruskim napadom.

    image_alt
    Vladavini prava bi pristrigli peruti

    Mesto velja za ključno logistično vozlišče. Iz ukrajinskega 7. korpusa so sporočili, da je Rusija na območje napotila okoli 11.000 vojakov v poskusu, da bi obkolila širše območje mesta.

    Putin je zatrdil, da »česa takšnega še ni bilo« in da moč pozejdona presega celo medcelinsko raketo sarmat. FOTO: Alexander Kazakov/AFP
    Putin je zatrdil, da »česa takšnega še ni bilo« in da moč pozejdona presega celo medcelinsko raketo sarmat. FOTO: Alexander Kazakov/AFP

    Ukrajinska odprtokodna skupina DeepState, ki so jo prav tako navedli pri Reutersu, je razmere opisala kot »na robu kritičnega«. Opozorili so, da je ruskim silam z zasedami in napadi z brezpilotniki uspelo prekiniti vojaško logistično pot do sosednjega Mirnograda.

    Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v ponedeljek ponudil drugačen pogled na dogajanje. Po poročanju Reutersa je dejal, da prav dolgotrajno rusko prizadevanje za zavzetje Pokrovska dokazuje, da Moskva ni sposobna vojaško zasesti preostalega dela regije. »Dejstvo, da držimo Pokrovsk [...], dokazuje svetu, da lažejo,« je dejal.

    Udari na rafinerije in diplomatski signali

    Zelenski je v ločenih komentarjih, ki so jih povzeli za agencijo AP, navedel tudi uspehe na drugih področjih. Zatrdil je, da so ukrajinski udari na dolge razdalje, po njegovih besedah v 90 odstotkih izvedeni z orožjem domače izdelave, zmanjšali ruske zmogljivosti predelave nafte za 20 odstotkov. Dodal je, da je Kijev v pogovorih s Švedsko, Francijo in ZDA za prihodnjo dobavo skupno 250 novih bojnih letal.

    Zelenski je dejal, da dolgotrajno rusko prizadevanje za zavzetje Pokrovska kaže, da Moskva ni sposobna zasesti regije. FOTO: Sergei Supinsky/AFP
    Zelenski je dejal, da dolgotrajno rusko prizadevanje za zavzetje Pokrovska kaže, da Moskva ni sposobna zasesti regije. FOTO: Sergei Supinsky/AFP

    V nasprotju z zaostreno vojaško retoriko je iz Savdske Arabije prišla presenetljiva izjava. Putinov posebni odposlanec Kiril Dmitrijev je po poročanju Reutersa na investicijski konferenci v Riadu dejal, da bo vojna v Ukrajini končana »v enem letu«. Dmitrijev, ki je to izjavil po nedavnih srečanjih s predstavniki Trumpove administracije, je dejal: »Prepričani smo, da smo na poti k miru.«

    Novice  |  Slovenija
    Haris Tahirović

    Hud razkol znotraj romske skupnosti: očitki o zlorabah denarja in korupciji

    Haris Tahirović, predsednik Zveze romske skupnosti, opozarja, da med Romi vre in da sod smodnika lahko eksplodira.
    Pija Kapitanovič 28. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Varnost

    Kaj o odzivih na umor v Novem mestu meni sosed Romov

    Novomeški diakon Matic Vidic, ki dela s tamkajšnjimi Romi, o zaslugi politike za slabe razmere ne izgublja besed, rešitev vidi v zaposlitvah.
    Novica Mihajlović 27. 10. 2025 | 14:20
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Sojenje

    Iz zapora naj bi grozil obremenilni priči

    Jakob Herzog zanika, da je oviral pravosodne organe. Ponudbe tožilstva za priznanje krivde ni sprejel.
    Aleksander Brudar 28. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Duševno zdravje

    Državni svet danes o vetu. Bo NSi še izdatneje pomagala Svobodi?

    Ponovna potrditev zakona ob morebitnem vetu trenutno še zdaleč ni samoumevna.
    Barbara Eržen 29. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    MOBILNA TEHNOLOGIJA

    Nova tehnologija zaslonov, ki razumejo svetlobo

    Popoldne v sodobnem domu redko mine brez gibanja. Otroci se igrajo, iz kuhinje diši po poznem kosilu, sonce pa skozi okna riše sledi na tleh in zaslonih.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 09:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

    V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 10:23
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Slovenija med varnejšimi državami EU

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Vredno branja

    Trajnost kot konkurenčna prednost

    Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
    Promo Delo 28. 10. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Iskanje vodstvenih kadrov

    Vodje prihodnosti so agilni, prilagodljivi in človeško občutljivi

    Prihodnji vodje bodo združevali logiko umetne inteligence z empatijo. To je ključ do uspeha, pravi Simona Špilak, direktorica kadrovske agencije BOC Institute.
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 10. 2025 | 18:10
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Digitalne zdravstvene platforme

    Podjetje Better utrjuje položaj v svetovnem vrhu digitalnega zdravstva

    Platforma Better podpira tako nacionalne kot regionalne sisteme in je že v uporabi v več kot 1000 institucijah v 28 državah.
    Marjana Kristan Fazarinc 23. 10. 2025 | 16:28
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Delove podjetniške zvezde

    Glavna valuta danes ni toliko denar kakor prihranjen čas

    Podjetje NGEN iz Žirovnice ponuja rešitve za novo dobo samopreskrbe in kot pionirji z lastno programsko opremo drvijo v novo smer.
    Marjana Kristan Fazarinc 23. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Trajnostno poročanje za MSP

    Pospešek podjetjem za trajnostno poročanje

    Brezplačna usposabljanja za trajnostno poročanje mikro, malih in srednje velikih podjetij v okviru ESG pospeška. Na voljo tudi nova finančna sredstva.
    Marjana Kristan Fazarinc 23. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    vojna v UkrajiniVladimir PutinVolodimir Zelenskiorožjejedrsko orožje

    Šport  |  Nogomet
    Slovenski nogometni pokal

    Grosuplje zalilo Mariborčane s hladno prho

    Mariborski nogometaši so se po enajstmetrovkah proti domačemu drugoligašu v Grosupljem že poslovili od pokala. Franko Kovačević zabil že 24. gol v sezoni.
    29. 10. 2025 | 23:38
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ruska agresija

    Vse breme financiranja Ukrajine na ramenih Evrope

    Države EU nimajo veliko politične volje in fiskalnega manevrskega prostora za polnjenje blagajne v Kijevu.
    Peter Žerjavič 29. 10. 2025 | 20:15
    Preberite več
    Sobotna priloga
    Portret tedna

    Bruce Springsteen – Zasidran v bojih delavskega razreda, iskanju svobode

    Izgubi lahko veliko. Ima 1,5 milijarde razlogov za molk. Nihče mu ne bi zameril. A počne ravno nasprotno.
    Patricija Maličev 29. 10. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ruska agresija

    Vse breme financiranja Ukrajine na ramenih Evrope

    Države EU nimajo veliko politične volje in fiskalnega manevrskega prostora za polnjenje blagajne v Kijevu.
    Peter Žerjavič 29. 10. 2025 | 20:15
    Preberite več
    Sobotna priloga
    Portret tedna

    Bruce Springsteen – Zasidran v bojih delavskega razreda, iskanju svobode

    Izgubi lahko veliko. Ima 1,5 milijarde razlogov za molk. Nihče mu ne bi zameril. A počne ravno nasprotno.
    Patricija Maličev 29. 10. 2025 | 20:00
    Preberite več
