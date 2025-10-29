Putin je posvaril, da ima jedrsko orožje, ki lahko sproži radioaktivne cunamije

Ruski predsednik Vladimir Putin je sporočil, da je Rusija uspešno preizkusila svoj nov avtonomni 'supertorpedo' pozejdon z jedrskim pogonom. Skoraj sočasno so z vzhodne fronte v Ukrajini prispela poročila o kritičnih razmerah v mestu Pokrovsk.

Putin je novico po poročanju tiskovne agencije Reuters delil med obiskom ranjenih vojakov v moskovski bolnišnici. Dejal je, da je bil torkov preizkus »ogromen uspeh«, in dodal: »Ne le da smo ga prvič izstrelili [...] s podmornice nosilke, ampak smo tudi zagnali jedrsko pogonsko enoto, s katero je naprava delovala določen čas.«

Pozejdonovo opozorilo

O orožju pozejdon je v javnosti znanih malo potrjenih podrobnosti. Po navedbah Reutersa gre v bistvu za križanca med torpedom in brezpilotnikom, ki je sposoben avtonomne plovbe, poganja pa ga jedrski reaktor.

Putin je delil novico med obiskom ranjenih vojakov v moskovski bolnišnici. FOTO: Vladimir Gerdo/Reuters

Tako ameriški kot ruski uradniki so ga po pisanju Reutersa opisali kot novo kategorijo povračilnega orožja. Vojaški analitiki, ki jih je navedla ista agencija, in Bulletin of Atomic Scientists, na katerega so se sklicevali pri Independentu, opozarjajo, da je orožje zasnovano tako, da lahko sproži obsežne radioaktivne oceanske valove. Ti valovi bi lahko obalna mesta naredili neprimerna za življenje.

Putin je po poročanju Reutersa zatrdil, da »česa takšnega še ni bilo« in da moč pozejdona presega celo medcelinsko raketo sarmat. Ruski predsednik je pozejdon, skupaj z jedrsko gnano manevrirno raketo burevestnik, ki naj bi jo prav tako uspešno preizkusili prejšnji teden, prvič napovedal leta 2018.

Takrat je dejal, da gre za odgovor na poteze Združenih držav, vključno z enostranskim odstopom Washingtona od pogodbe o protibalističnih raketah (ABM) leta 2001 in širitvijo Nata.

Ruski predsednik je pozejdon prvič napovedal leta 2018. FOTO: Alexander Kazakov/AFP

Tokratni preizkus sledi nedavnim izjavam ameriškega predsednika. Za Independent so poročali, da je Donald Trump pred dnevi opozoril, da imajo ZDA jedrsko podmornico ob ruskih obalah. Za Reuters so dodali, da je Trump Rusijo, ker ji ni uspelo hitro podrediti Ukrajine, označil za »papirnatega tigra«.

Pekel v Pokrovsku

Medtem ko Moskva demonstrira svojo strateško moč, se v Ukrajini odvija ostra bitka za mesto Pokrovsk v Doneški oblasti. Ukrajinska vojska in neodvisni analitiki so po poročanju Reutersa posvarili, da se ukrajinske sile s težavo upirajo vse močnejšim ruskim napadom.

Mesto velja za ključno logistično vozlišče. Iz ukrajinskega 7. korpusa so sporočili, da je Rusija na območje napotila okoli 11.000 vojakov v poskusu, da bi obkolila širše območje mesta.

Putin je zatrdil, da »česa takšnega še ni bilo« in da moč pozejdona presega celo medcelinsko raketo sarmat. FOTO: Alexander Kazakov/AFP

Ukrajinska odprtokodna skupina DeepState, ki so jo prav tako navedli pri Reutersu, je razmere opisala kot »na robu kritičnega«. Opozorili so, da je ruskim silam z zasedami in napadi z brezpilotniki uspelo prekiniti vojaško logistično pot do sosednjega Mirnograda.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v ponedeljek ponudil drugačen pogled na dogajanje. Po poročanju Reutersa je dejal, da prav dolgotrajno rusko prizadevanje za zavzetje Pokrovska dokazuje, da Moskva ni sposobna vojaško zasesti preostalega dela regije. »Dejstvo, da držimo Pokrovsk [...], dokazuje svetu, da lažejo,« je dejal.

Udari na rafinerije in diplomatski signali

Zelenski je v ločenih komentarjih, ki so jih povzeli za agencijo AP, navedel tudi uspehe na drugih področjih. Zatrdil je, da so ukrajinski udari na dolge razdalje, po njegovih besedah v 90 odstotkih izvedeni z orožjem domače izdelave, zmanjšali ruske zmogljivosti predelave nafte za 20 odstotkov. Dodal je, da je Kijev v pogovorih s Švedsko, Francijo in ZDA za prihodnjo dobavo skupno 250 novih bojnih letal.

Zelenski je dejal, da dolgotrajno rusko prizadevanje za zavzetje Pokrovska kaže, da Moskva ni sposobna zasesti regije. FOTO: Sergei Supinsky/AFP

V nasprotju z zaostreno vojaško retoriko je iz Savdske Arabije prišla presenetljiva izjava. Putinov posebni odposlanec Kiril Dmitrijev je po poročanju Reutersa na investicijski konferenci v Riadu dejal, da bo vojna v Ukrajini končana »v enem letu«. Dmitrijev, ki je to izjavil po nedavnih srečanjih s predstavniki Trumpove administracije, je dejal: »Prepričani smo, da smo na poti k miru.«