Trump: 75-odstotno sem prepričan, da bo vrh uspešen

Že od napovedi o srečanju med Donaldom Trumpom in Vladimirjem Putinom na Aljaski, ki bo ob 21.30 po srednjeevropskem času, je vsa javnost uprta v najsevernejšo zvezno deželo ZDA. Ki jo je pred 150 leti kupila od Rusije. Ugiba se, kakšen bo izkupiček srečanja, bo Trumpu, ki sicer meni, da bi bil potreben tristranski vrh, torej z Volodimirjem Zelenskim, uspelo Putina prepričati, da se konča že več kot triletna vojna v Ukrajini?

V ospredju pogovorov bo vojna v Ukrajini. Govorila naj bi tudi o drugih vprašanjih in gospodarskem sodelovanju med državama. Evropske države in Ukrajina upajo, da bodo na vrhu, ki bi lahko odločal o miru na celini, upoštevani njihovi interesi.

Pred vrhom so se v Anchorageu zbrali protestniki v podporo Ukrajini, poroča BBC. Videti je bilo mogoče ljudi, ki so mahali z ukrajinskimi zastavami in razvijali velik transparent z napisom: Aljaska stoji ob Ukrajini.

FOTO: Nathaniel Wilder/Reuters

Trump, ki je izjavil, da bo že po nekaj minutah v živo z ruskim predsednikom vedel, na čem je, Putinu pa zagrozil s sankcijami, če do dogovora ne bo prišlo, je nakazal, da obstaja 75-odstotna verjetnost uspeha srečanja na Aljaski, ter dodal, da je grožnja gospodarskih sankcij morda Putina naredila bolj pripravljenega na iskanje konca vojne, poroča Guardian.

Vrh na Aljaski, ki se bo začel ob 11.30 po lokalnem času (21.30 po srednjeevropskem), bo vključeval srečanje med štirimi očmi med Trumpom in Putinom, s tolmači, nato pa širše srečanje. Rusko delegacijo bodo sestavljali zunanji minister Sergej Lavrov, obrambni minister Andrej Belousov, finančni minister Anton Siluanov, vodja ruskega državnega premoženjskega sklada Kiril Dmitrijev in Putinov zunanji svetovalec Jurij Ušakov. Današnje srečanje je vrhunec prizadevanj ameriškega predsednika za končanje vojne v Ukrajini, za katero je Trump pred izvolitvijo poudarjal, da jo bo končal v 24 urah po prevzemu funkcije. Ob koncu pogovorov je predvidena skupna novinarska konferenca.

Zelenski, čakajoč na Trumpov klic

Trump je dejal, da verjame, da je Putin pripravljen na dogovor o vojni v Ukrajini. Trumpova namigovanja, da bi se lahko ruski voditelj in Zelenski »nekaj razdelila« pa bodo v Kijevu gotovo sprožili alarm. Zelenski, ki ga na vrhu torej ni, bo tako, kot piše BBC, čakal na Trumpov klic, da bi izvedel, ali je Putin, kot upa ameriški predsednik, naklonjen »poštenemu dogovoru«. Na fronti se Ukrajina v zadnjih dneh pripravlja na pritisk ruskih sil v ključne regije.

Bela hiša je sicer prihajajoči vrh opisala kot »vajo poslušanja« za Trumpa, ki je sicer včeraj sam omilil pričakovanja in dejal, da obstaja 25-odstotna možnost, da bi pogovori »propadli«. Trump je zatrdil, da Putinu ne bo pustil, da bi ga prehitel, in dejal novinarjem:

»Jaz sem predsednik in z mano se ne bo igral. V prvih dveh minutah, treh minutah, štirih minutah ali petih minutah bom vedel, ali bomo imeli dobro ali slabo srečanje. Če bo srečanje slabo, se bo končalo zelo hitro, in če bo dobro, bomo v bližnji prihodnosti dosegli mir,« je dejal Trump.

FOTO: Drew Angerer/AFP

Tristranski vrh?

Dodaja tudi, da bo drugo srečanje – še nepotrjeno – med njim, Putinom in Zelenskim tisto odločilno.

»Drugo srečanje bo zelo pomembno, ker bo to srečanje, na katerem bodo sklenili dogovor. Nočem uporabiti izraza ‘nekaj razdeliti’, ampak veste, v določeni meri to ni slab izraz, OK?« je Trump dejal Trump za Fox News Radio. S tem se je nanašal na možnost, da bo moral Zelenski sprejeti »teritorialne menjave« – v praksi predajo ukrajinskega ozemlja Rusiji, potencialno tudi nekaterih območij, ki jih Moskva še ni zavzela, navaja Guardian.

Kasneje v četrtek je Trump namignil, da bi se lahko drugo, torej trilateralno srečanje zgodilo hitro – in morda celo na Aljaski.

To bi sicer pomenilo nekaj novega za Putina, saj ta Zelenskega noče priznati kot legitimnega voditelja Ukrajine.

Trump je priznal, da ni prepričan, ali je mogoče doseči takojšnjo prekinitev ognja, vendar je izrazil zanimanje za posredovanje pri mirovnem dogovoru. O Putinu je dejal: »Verjamem, da je zdaj prepričan, da bo sklenil dogovor. Mislim, da bo, in to bomo ugotovili.«

Zelenski bo moral sprejeti težko odločitev, če bo Putin zavrnil ukrajinski poziv k polni 30-dnevni prekinitvi ognja in ponudil le delno ustavitev spopadov, še posebej, če bo Trump menil, da bi do trilateralnega srečanja moralo priti.

Anchorage, Aljaska. FOTO: Nathaniel Wilder/Reuters

Se bo Trump držal scenarija?

Britanski premier Keir Starmer se je v četrtek na Downing Streetu srečal z Volodimirjem Zelenskim, kjer sta izrazila previden optimizem glede možnosti premirja, če bo Putin pokazal resnost pri končanju vojne. Starmer je dan prej sopredsedoval srečanju »koalicije voljnih«, ki razmišlja o evropsko vodeni mirovni misiji v Ukrajini, ter poudaril, da obstaja »realna« priložnost za premirje. Evropski voditelji so po videoklicu s Trumpom pomirjeni, da ameriški predsednik ne želi sklepati dogovorov mimo Ukrajine, vendar ostajajo zaskrbljeni zaradi njegove nepredvidljivosti.

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je dejal, da lahko spremembe na bojišču otežijo mir. »Za dosego miru, mislim, da vsi prepoznamo, da bo moralo priti do pogovora o varnostnih zagotovilih,« je dejal.

Trump je že prej zavrnil ponudbo takih zagotovil, vendar je mogoče, da bi bila dogovorjena evropska varnostna jamstva. Rubio je dejal, da verjame, da je Trump po telefonu štirikrat govoril s Putinom in »menil, da je zdaj pomembno, da se z njim pogovori osebno, mu pogleda v oči in ugotovi, kaj je mogoče in kaj ne«.

Skupna novinarska konferenca vliva upanje

Načrt, da bosta Trump in Putin po pogovorih imela skupno novinarsko konferenco, kaže na optimizem Bele hiše, da bo vrh prinesel preboj. Moskva si želi, da vrh ne bi obravnaval le Ukrajine, temveč tudi dogovore o ponovnem zagonu gospodarskega sodelovanja med ZDA in Rusijo.